Garcés aceptó: "Cruz Azul dejó de ser equipo grande"

El directivo señaló cuál es la realidad de Cruz Azul, club donde ha tomado mucho mayor poder.

Víctor Garcés, vicepresidente de Cruz Azul, no negó que el conjunto celeste haya perdido relevancia como América, y Pumas, quienes son considerados como los equipos grandes del futbol mexicano.

Así lo mencionó en Futbol Picante de ESPN, donde respondió “verdadero” ante la pregunta sobre si había dejado de ser grande, después de que se le señalara el nivel deportivo de clubes como , Tigres y los azulcremas.

Garcés descartó que sea un malogro no coronarse en Liga desde el torneo de invierno 1997. “Para nosotros no ganar un título no es un fracaso, porque no es nuestro único objetivo. Si no conseguimos la novena, tenemos que hacer una reflexión que los que estamos fallando somos nosotros”.

El dirigente, quien fue expulsado de la Cooperativa La Cruz Azul manifestó que por ahora “no lo necesitamos” un director deportivo que ocupe el lugar que dejó vacante Ricardo Peláez, quien hoy suena para cobrar revancha en Chivas. “Lo que digo que primero hagamos el perfil del puesto de director deportivo, porque el que venga no va a tener el derecho de decir que se pinte el camión de este color y otras cosas de ese tipo”.

En contraparte, Julio César Domínguez señaló este martes en conferencia de prensa que la Máquina no perderá “la grandeza”. “Siempre está, por la historia que tiene Cruz Azul, los títulos que tiene Cruz Azul. Creo que la grandeza siempre va a estar”.