Gane o no el Inter el título, para la casa de apuestas el futuro de Chivu está más que asegurado, con una cuota de 1,40

La lucha por el título se ha reabierto junto con el debate sobre la continuidad de Christian Chivu, que parecía inevitable hasta hace unas semanas, antes de que la derrota en el derbi y los empates del Inter ante el Atalanta y la Fiorentina volvieran a meter en la pugna al Nápoles y al Milan. El futuro del entrenador rumano depende de un título que parecía ya en el bolsillo, pero que aún hay que conquistar sobre el terreno de juego. Sin embargo, estas dudas no encuentran terreno fértil entre las casas de apuestas, donde la permanencia del exdefensa en el banquillo del Inter se ofrece a 1,40 en Sisal. Pero en las cuotas sigue rondando, a 7,50, el «fantasma» de Cesc Fàbregas, muy cerca del Inter el verano pasado y aún más en boga tras la gran temporada de su Como. Sin embargo, a Chivu también le sonríe la pizarra del Scudetto, donde los nerazzurri siguen en «pole» a 1,17 en Planetwin365.





No hay dudas, en cambio, ni entre los analistas de apuestas ni fuera de ellos, sobre la continuidad de Massimiliano Allegri en el Rossonero, con una cuota de 1,05. El técnico de Livorno ha sabido devolver al Milan a la lucha por el título y eso ya es un éxito. Si además se lograra a costa de los «primos», tanto mejor. Una hipótesis que, en las cuotas, se paga a 8,50. La misma indicada para la continuidad de los campeones de Italia del Nápoles, donde la permanencia de Antonio Conte sigue siendo un enigma entre ruedas de prensa y declaraciones polémicas. Sin embargo, las casas de apuestas están convencidas de que, como ocurrió el año pasado, al final se quedará y lo ven de nuevo en el banquillo napolitano a 1,25. La alternativa, a 12,00 veces la apuesta, es Roberto De Zerbi, recién salido de su ruptura con el Olympique de Marsella.



