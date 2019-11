Gallardo y las posibilidades de River en la final de la Libertadores: "Nos creemos candidatos"

El Muñeco no la tiró afuera de cara a una nueva posibilidad del Millonario de ganar la Copa. "Somos los últimos campeones", sacó pecho el DT.

Marcelo Gallardo no anduvo con vueltas en su conferencia previa a una nueva final de con River: confirmó el equipo que saldrá a la cancha en el Monumental de Lima ante Flamengo y sacó pecho con su equipo. "Somos candidatos", dijo el entrenador cuando le consultaron acerca de la confianza que tienen los hinchas de para con el equipo de Jorge Jesús.

Pero, como es costumbre, el Muñeco explicó por qué su equipo es candidato a ser bicampeón de la Libertadores (como si fuera necesario que él lo explique con palabras). "Somos candidatos. Nos creemos candidatos. Tenemos la misma posibilidad que el Flamengo de ganar. Lo que venga de afuera no nos interesa. Somos los últimos campeones. Si el rival es mejor lo tendrá que mostrar en la cancha. Si somos mejor que el rival nos quedaremos con el trofeo", dijo sin despeinarse.

Además, el entrenador destacó que River no puede quedarse en los laureles por haberle ganado la final de 2018 a Boca. "Ya vivimos esa experiencia inolvidable que fue ganarle al eterno rival en la final. Fue imborrable y quedó en la historia. Pero tiene un valor enorme llegar a otra. Por eso, no nos conformamos y queremos ganar. No vivimos de la historia", resaltó.

Por último, le dejó un mensaje a los miles de fanáticos que viajaron a Perú para alentar al Millonario. "La pasión del hincha no deja de sorprendernos, pese a recibir golpes alguna vez, con cambios en el trabajo, afectando a su economía, etc", comenzó diciendo el DT y les prometió: "Sabemos los esfuerzos que hacen y este equipo sabe de ese esfuerzo. Por eso, los jugadores luchan por ellos. Este equipos los representa".