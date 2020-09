Gallardo, sobre la salida de Juanfer Quintero: "Las formas no fueron prolijas, pero el cariño será eterno"

El entrenador de River se refirió a la salida del volante y dejó en claro su postura con respecto a su decisión de partir rumbo al fútbol chino.

La salida de Juan Fernando Quintero generó un cimbronazo en River. No tanto porque no fuese una posibilidad, sino por cómo se dio su pase, el contexto y su destino final. Mientras el volante pasa el tiempo en Miami a la espera de poder viajar a para firmar su contrato con Shenzhen, el Millonario se prepara para volver a presentarse en la , ni más ni menos que ante Sao Paulo.

En ese sentido, Marcelo Gallardo volvió a hablar luego de meses en la previa del viaje a y se refirió a la decisión del futbolista: "Él me lo planteó, tenía ganas de irse. A partir de ahí tratamos de resolver las formas, que no fueron las más prolijas. Hemos hablado con él y no he tenido problema en darle posibilidad de salida. Le di mi pensamiento y respeté su decisión. Él pidió un permiso para no seguir entrenando, lo obtuvo y decidió irse al extranjero a esperar que se cierre su pase lejos de nuestro club".

"Tengo un vínculo cercano y de afecto con el jugador. Le deseo lo mejor en su carrera. Que siga tratando de transmitir su talento en una liga que es inferior, pero él eligió. El cariño será eterno", agregó el Muñeco