Gallardo, sobre la derrota ante Comunicaciones: "Hicimos un segundo tiempo desastroso"

El defensa de Municipal lamenta que el equipo haya desperdiciado una ventaja de 2-0 en el complemento.

Luego de la derrota contra Comunicaciones por el amplio marcador de 4-2, Carlos Gallardo, defensa de Municipal, hizo un balance de lo fue la presentación de los suyos y destacó el mal segundo tiempo que realizaron, dejando escapar una ventaja de 2-0.

"El primer tiempo fue bueno, pero el segundo fue desastroso por parte de la mayoría y sobretodo de la defensa, creo que esa fue la razón de la derrota, no podemos comerte ese tipo de errores y menos en un equipo grande como Municipal", dijo Gallardo.

“Ni nosotros sabemos que pasó, simplemente fue como que hubiera sido otro partido en el segundo tiempo, más cuando te meten cuatro goles porque eso no puede pasar y menos en un clásico. No creo que haya habido exceso de confianza, incluso habíamos hablado de mantener la intensidad, pero definitivamente no lo hicimos", agregó.

Sin embargo, Gallardo espera que el equipo sea capaz de reponerse y pasar la página lo antes posible. La próxima presentación de Municipal será este fin de semana cuando visiten a Mixco, en el marco de la tercera fecha del Clausura 2020 de la Liga Nacional.