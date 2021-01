Gallardo: "Nos aferramos a tener una noche épica en Brasil, no queda otra"

El DT de River habló en conferencia de prensa tras la dura goleada que sufrió su equipo ante Palmeiras en las semifinales de la Libertadores.

River abrió la serie de semifinales de Copa Libertadores de la peor manera. El Millonario cayó 0-3 ante Palmeiras en el partido de ida, disputado en Avellaneda, y deberá ir a San Pablo en busca de la hazaña si quiere meterse nuevamente en la final del certamen continental.

Luego del peor partido de su ciclo en River, Marcelo Gallardo reconoció en conferencia de prensa que los sorprendió el duro impacto recibido ante los brasileños. "Hay que digerir el golpe, que fue totalmente inesperado. Vamos a tener que reponernos mentalmente para encarar el partido de vuelta con una intención como la que tenemos siempre, de ir a buscar el partido sabiendo que nosotros podemos convertir", explicó el Muñeco, y agregó: "Pero si cometemos errores, podemos sufrir, como sufrimos esta noche. Tendríamos que tener una noche épica, de esas que existen en el fútbol y se dan de vez en cuando. Nos aferraremos a eso. No queda otra".

En ese sentido, el DT analizó los motivos de la caída como local. "Un partido que habíamos iniciado bien, con control y buena movilidad de pelota, con Palmeiras totalmente tratando de aprovechar los contragolpes hasta el primer gol de ellos, en una jugada aislada. Nosotros teníamos el dominio y ellos no habían hecho nada en absoluto", indicó.

"Cuando parece que las cosas se podían acomodar, porque estábamos jugando bien, rápidamente nos hacen un segundo gol por error nuestro y ahí el equipo sintió el golpe. Y tras eso, la expulsión de Carrascal termina derivando en un tercer gol y luego fue intentar sufrir el partido lo menos posible, porque cada ataque de ellos era una chance", admitió Gallardo sin vueltas, y continuó: "Cuando enfrentás a equipos de tu misma jerarquía, los errores los pagás caro. Solemos tener partidos que nos convierten porque somos un equipo que propone y toma riesgos".

Por último, el técnico más ganador de la historia riverplatense no quiso sumarse a los análisis críticos sobre jugadores en particular. "No voy a ser parte de esa crítica para afuera. Haremos una autocrítica para adentro. Hay que mantener la mente fría en estos momentos y tratar de tener una noche de esas que uno sueña en el fútbol. Creo que nos vamos a poder poner en partido. ¿Si nos va a alcanzar? No lo sé", concluyó.