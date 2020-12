Gallardo: "No sé cuántos quieren una final River-Boca otra vez"

El DT del Millonario se refirió a la posibilidad de que haya nuevamente un Superclásico en el duelo decisivo de la Copa Libertadores.

Luego de la victoria de River sobre con la que cerró su participación en la Fase Clasificación de la Copa Maradona, Marcelo Gallardo habló de lo que se viene para su equipo: nada menos que los cuartos de final de la 2020. Y aunque todavía falta mucho, ya se empezó a palpitar la posibilidad de una nueva final con Boca. Al respecto, el Muñeco fue muy claro.

"Hay mucho morbo, no sé cuántos realmente quieren jugar ese partido otra vez", aseguró el DT del Millonario, en declaraciones a ESPN, y continuó: "A mí me encanta, no le escapo a eso, lo digo con sinceridad. Sería una falta de respeto para otros rivales. Hablar de eso es injusto para los otros".

Además, Gallardo habló de Nacional de Montevideo, el próximo rival en la Libertadores. "Conozco su cultura, esos chicos van a correr muchísimo, van a dejar la piel. Va a ser durísimo", señaló.

"Somos un equipo duro para cualquier rival, después veremos si nos alcanza, porque dependemos de la jerarquía de nuestros jugadores, que la muestren en estos partidos decisivos. Tenemos deseos de llegar a estar entre los cuatro primeros a fin de año", concluyó.