Gallardo, autocrítico tras la derrota: "No jugamos bien y cuando jugás mal, perdés"

El Muñeco reconoció que no fue un buen partido de River ante Central. "El gol nos dañó y no tuvimos frescura ni rebeldía para darlo vuelta", admitió.

River jugó mal, se equivocó y cayó ante Rosario Central en el Monumental, donde además de los tres puntos perdió la chance de ser único líder de la Superliga. Y Marcelo Gallardo no le dio demasiadas vueltas al anásilis después del encuentro: "No tengo muchos argumentos para detallar. No jugamos bien y, cuando no jugás bien, pasan estas cosas".

Más allá de admitir que su equipo no tuvo un buen desempeño, el Muñeco también explicó por qué el Millonario no pudo torcer el resultado teniendo 45 minutos para hacerlo. "El gol nos dañó y no tuvimos la frescura, ni la creatividad ni la rebeldía para dar vuelta la historia. El gol de ellos como que nos pegó muy fuerte y no le pudimos encontrar la vuelta".

¿Por qué River no le pudo encontrar la vuelta? ¿En qué debe trabajar de cara a la final de la contra Flamengo? "No es que nos desconocemos. Perdimos y jugamos mal y a eso no hay que darle mucha vuelta, pero ¿desconocerte porque perdés? Tenemos una manera de jugar, sabemos a qué jugamos, los rivales también juegan. A veces hacemos méritos que nos facilitan la tarea y a veces el rival hace méritos que nos complica la tarea", respondió el DT y aseguró que una derrota no enloquecerá a su equipo: "Veniemos jugando así hace tiempo. A veces sos más efectivo o a veces sos menos efectivo y, cuando no sos efectivo, puede pasar que pierdas. Pero de ahí a desconocernos, no. Tenemos muy claro lo que queremos y lo que somos. Cuando jugás mal podés perder y es un puntito de atención, pero hay que recuperarse porque tenemos muchas cosdas lindas para jugar".