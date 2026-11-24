Galatasaray vs Aston Villa: previa del partido de Champions League

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

El Aston Villa viaja el martes a Estambul para enfrentarse al Galatasaray en el Rams Global Stadyumu, en un partido de la fase liga de la Champions League. El encuentro comienza a las 13:45 EST y las 17:45 GMT.

El Galatasaray, un duro examen para un Villa en horas bajas

El campeón turco llega en un gran momento. El equipo de Okan Buruk ganó 2-1 al Samsunspor el sábado y ha vencido en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluido un triunfo por 2-0 ante el VfB Stuttgart en la Champions League. Además, encadena seis victorias en la liga nacional. Sin embargo, sigue en el 18.º puesto de la fase liga de la Champions League, aunque está a solo tres puntos de su rival, el Villa, que ocupa la sexta posición. Con Victor Osimhen y Rafa Leao lesionados, Aleksey Batrakov será el jugador a seguir. Ha marcado cuatro goles en la Champions League esta temporada, tres de ellos en el RAMS Park.

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El Villa atraviesa un momento complicado

El Villa llega con menos impulso. El equipo de Unai Emery empató 0-0 con el Sunderland el sábado y ocupa la décima posición en la Premier League. Además, la derrota por 3-0 ante el Barcelona a principios de este mes le dejó terreno por recuperar en Europa. En total, el equipo de Emery no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos. Necesitará recuperar el acierto de cara a puerta, ya que se quedó sin marcar en tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones.

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Datos clave y bajas por lesión

Rafael Leao, Victor Osimhen y Roland Sallai están lesionados en el equipo local.

El Galatasaray ha marcado el primer gol en sus cuatro partidos de la fase liga de la Champions League esta temporada.

Los últimos diez partidos del Aston Villa en la Champions League han registrado una media de 4,1 goles por encuentro.

Los equipos ingleses no han ganado en nueve de sus últimas 10 visitas al Galatasaray (seis derrotas y tres empates).

Posibles onces

Galatasaray (4231): Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Gul.

Villa (4231): Suzuki; Bogarde, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson.

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