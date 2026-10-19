El club más laureado de Turquía no solo quiere volver a conquistar la Süper Lig: también aspira a ganar títulos en otras competiciones. Sin embargo, para seguir todos sus partidos en directo, los aficionados necesitan varias suscripciones con distintos proveedores. Aquí os contamos qué canales retransmiten los partidos del Galatasaray.

Galatasaray de Estambul: toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo. ¿Dónde ver los partidos del Galatasaray en directo por televisión y streaming?

Cómo ver al Galatasaray de Estambul en la Süper Lig, la Champions League y la Copa de Turquía en directo por televisión y streaming

La Süper Lig turca no se emite en abierto en Alemania. Grandes plataformas como DAZN o Sky no tienen los derechos de la liga turca. En su lugar, los posee en exclusiva beIN Sports.

Aun así, los partidos también pueden verse en directo en Alemania a través de Digiturk Euro, que incorpora las retransmisiones de beIN Sports. Para verlos, los aficionados necesitan una suscripción a Digiturk Euro que incluya el paquete de deportes, disponible por 119 euros al año.

Los partidos del Galatasaray en la UEFA Champions League pueden verse en Alemania durante la temporada 2025/26 principalmente en DAZN. La plataforma de streaming se presenta como el «hogar de la Champions League» y emite alrededor del 90 % de todos los encuentros en directo, tanto de forma individual como en su popular cobertura simultánea. Para los aficionados del campeón turco, DAZN es, por tanto, la principal opción para seguir en directo los partidos del Galatasaray en la máxima competición europea.

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Sin embargo, hay otra plataforma: el partido destacado de la Champions League se emite cada martes en exclusiva en Amazon Prime Video.

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Desde la temporada 2027/28 hasta la 2030/31, inclusive, la retransmisión de la Champions League recaerá mayoritariamente en Paramount+, mientras que DAZN se quedó sin derechos en la adjudicación.

Actualmente, los partidos de la Copa de Turquía no se retransmiten en Alemania en abierto ni por streaming. Por tanto, los encuentros del Galatasaray tampoco pueden verse en directo en la televisión en abierto

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Getty

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