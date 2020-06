Gaizka Mendieta se refirió a la situación de James en el Madrid

Hace mucho tiempo se especula con la idea de que James Rodríguez no seguirá en , se dice que ya su futuro está en otro lado y que las opciones de que se quede, o de que Zinedine Zidane lo use, son remotas. Sin embargo, verle en el equipo titular durante las prácticas a pocos días de regresar a la actividad parece cambiar el panorama y darle algunas esperanzas al colombiano.

En dialogo con el diario El Espectador de , Gaizka Mendieta, legendario jugado de la Selección de , el y el , habló del presente de James y explicó el por qué su situación se ha dilatado tanto al interior del Real Madrid:

“A mí James me parece un pedazo de jugador, lo disfruto mucho y me gustaría verle más en el campo, pero por lesiones y diferentes motivos no ha tenido más minutos. En un club como el Madrid no hay nada garantizado y la competencia es muy grande, no se pueden dar ventajas y él las ha dado”