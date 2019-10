Gago contó su salida de Boca y por qué no quiso jugar contra River

Volvió porque ama el fútbol y no quiso quedarse con la imagen del Bernabéu, pero sabe que el desafío es estar "al 110%".

Fernando Gago no quería que su última imagen como futbolista profesional sea esa caminata llena de dolor, frustración y bronca, hacia el banco de suplentes del Santiago Bernabéu, una vez más con el tendón de aquiles roto. Por eso, emprendió una nueva larga recuperación, llegó a Vélez y es titular prácticamente indiscutido para Gabriel Heinze.

Este lunes, después de la victoria ante Independiente, Pintita volvió a hablar de varias cuestiones sobre las cuales no había claridad. Lo hizo en el programa Closs Continental y tocó uno de los temas más debatidos pero sin una versión oficial: su ausencia en el choque con River. "Después del partido con Tucumán terminé con fiebre, lunes y martes estuve muy engripado y el jueves sentí una molestia, nada grave, pero yo tengo que estar al 110, antes con 80 o 90 me alcanzaba y hoy no puedo", confesó.

El artículo sigue a continuación

"No quisimos arriesgar, el viernes me entrené más o menos, el sábado bien y le dije que estaba para jugar, y el sábado a la noche Gabriel tomó la decisión", completó el mediocampista.

Y otro punto clave en la charla fue su salida de Boca, cuando la intención era que permanezca en el club pero con otra función. Al respecto, aclaró que "tomé la decisión de salir de club junto al presidente Angelici, en buenos términos. Cuando se dio la posibilidad de volver, lo llamé y le dije que iba a volver a jugar al fútbol en Vélez, porque habíamos quedado que en junio íbamos a hablar a ver qué podíamos hacer, él estaba interesado en que siga en el club, surgió esta posibilidad y fui a jugar, no tenía que demostrarle nada a nadie".

"No pensaba volver a jugar a la pelota, pero mi hijo me lo pidió y algo me tocó. Llegó un momento en que tenía que demostrarle a ellos que no podía abandonar. Yo amo el fútbol", se sinceró.