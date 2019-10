Gabriel Paulista: "Abriría las puertas a la Selección española si Brasil no me da oportunidades"

El defensa del Valencia no oculta que jugaría para La Roja si no es citado por la Canarinha.

Gabriel Paulista, defensa brasileño del , aseguró este jueves que no descarta la posibilidad de jugar con la Selección española si la de no le da oportunidades.

Gabriel debutó profesionalmente con el Esporte Clube Vitória de Brasil y allí estuvo hasta 2013, cuando fue vendido al . En el club castellonense disputó 50 partidos y se marchó al en 2015, regresando a la liga de para jugar con el Valencia en 2017, después de 64 encuentros como Gunner.

El artículo sigue a continuación

Con el conjunto Che lleva jugados ya 83 partidos, pero su desempeño no ha podido convencer al seleccionador brasileño de turno, por lo que el jugador de 28 años (nació el 26 de noviembre de 1990) no ha podido debutar como internacional.

Este jueves, Esporte Interativo publicó un fragmento de una entrevista con Gabriel Paulista en la que el defensa admite que le "abriría las puertas para jugar con la Selección española, si la Selección brasileña no me da oportunidades". Cabe señalar, sin embargo, que el jugador del conjunto Che no ha conseguido aun la nacionalidad española.