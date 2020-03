Futbolistas bolivianos no permitirán reducción de sus sueldos

Pese a que en este tiempo ningún club percibe dinero por recaudación, los futbolistas bolivianos no quieren saber de reducción de sueldos.

Los futbolistas bolivianos no están de acuerdo con la reducción de sueldos del mes de marzo por la inactividad en el torneo Apertura, es por eso que mantendrán su posición de que los clubes paguen el sueldo completo pese a que no se jugaron más partidos desde el 15 de marzo.

David Paniagua, secretario general de Futbolistas Agremiados de (Fabol), afirmó que sus afiliados no aceptarán ninguna imposición ni mucho menos una reducción de sueldos por la inactividad que hay en el país a causa de la cuarentena por el coronavirus.

“No vamos a aceptar la reducción de sueldos, pero eso no significa que no vamos a sentarnos a buscar soluciones”, indicó Paniagua quien espera reunirse con miembros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para negociar el tema.

Hace unos días atrás, el presidente de la FBF, César Salinas, propuso una reducción de sueldos de marzo y posiblemente de abril debido a que no se jugarán partidos de fútbol para no incrementar más los casos de coronavirus. Esa propuesta tenía como fin ayudar a los clubes porque no recibirán dinero por las recaudaciones al igual que la televisión.