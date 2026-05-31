Fútbol de contraataque y pocas expectativas tras una mala fase de clasificación: todo sobre Suecia, rival de la selección holandesa

Ya falta menos para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Holanda busca el título, pero antes debe superar a Japón, Túnez y Suecia en la fase de grupos. Aquí conocerás todo sobre Suecia, rival del 20 de junio en Houston.

Días antes, el equipo de Ronald Koeman jugará amistosos contra Argelia y Uzbekistán, también mundialistas. El 14 de junio debutará ante Japón y el 20 se medirá a Suecia, dirigida por Graham Potter. ¿Qué esperar del conjunto sueco? Repasemos su historia.

Ambos equipos se han visto las caras en 25 ocasiones: Holanda ganó 11, perdió 8 y empató 6.

Los dos duelos más recientes ocurrieron en la eliminatoria para el Mundial de 2018: en el primero, la Orange igualó 1-1 con Suecia y Bas Dost vio anulado de forma polémica un cabezazo que parecía el 2-1. En el último encuentro, también despedida de Arjen Robben, Holanda necesitaba golear y, pese a los dos tantos del extremo, cayó eliminada. Suecia accedió al Mundial tras vencer a Italia en la repesca.

Una clasificación milagrosa.

Basta de historia: centrémonos en el próximo Mundial. Si analizamos el camino de Suecia hacia el torneo, sorprende que el equipo de Potter haya llegado a la fase final.

En su grupo de clasificación con Suiza, Kosovo y Eslovenia, el Blågult —apodo de la selección sueca— terminó último sin opciones. Sin victorias y con solo dos puntos, parecía que Suecia se perdería el Mundial por segunda vez consecutiva. Sin embargo, al haber ganado el grupo C1 de la Liga de Naciones, obtuvo un lugar en la repesca.

En las eliminatorias vencieron 1-3 a Ucrania en semifinales y luego a Polonia en la final. El delantero del Arsenal, Viktor Gyökeres, marcó el gol decisivo y llevó a Blågult al Mundial.

Pocas expectativas.

Un camino hacia el Mundial bastante singular para Suecia. La dura eliminatoria mantiene las expectativas bajas. Aun así, la confianza creció tras vencer a Polonia, y los aficionados sueñan con una sorpresa este verano. Para Frida Fagerlund, periodista de Sportbladet y Viaplay, esa falta de presión puede beneficiar al equipo de Potter.

«Solo con estar en el Mundial ya ganan. Nadie lo esperaba. La gente olvidó que lideraron su grupo en la Liga de Naciones y que aún tenían opción. Eso les conviene: las expectativas son muy bajas. La gente ya está contenta con poder vivir unos cuantos partidos del Mundial. Si lo hacen bien, será fantástico, pero no tienen esa presión sobre sus hombros. Y creo que eso es algo bueno», afirma Fagerlund.

Recuerda que en 1992 Dinamarca reemplazó a Yugoslavia diez días antes de la Euro y acabó ganándola. «Es un poco como lo que le pasó a Dinamarca entonces. No digo que Suecia vaya a ganar el Mundial, pero tiene potencial para hacerlo bien porque no hay una presión real».

Selección

Ahora, sobre la selección sueca: el técnico Potter fue el primero en anunciar su lista de 26 jugadores. No obstante, la convocatoria no convenció a todos en Suecia. El exdelantero del Feyenoord John Guidetti criticó algunas decisiones y tildó la elección de Potter de «cobarde» en TV4.

«No lo entiendo. ¡Estoy furioso! Has descartado a todos los jugadores con carácter. Tu trabajo como seleccionador es asegurarte de elegir a los mejores jugadores», dijo el exinternacional sueco. Fagerlund cree que el enfado de Guidetti se debe sobre todo a la exclusión de jugadores como Hugo Larsson (Eintracht de Fráncfort) y Roony Bardghji (FC Barcelona).

«La gente en Suecia se sorprendió al ver que Larsson no había sido convocado. Jugó poco con Potter, pero la gente ve en él un gran futuro. Como no era titular, el técnico optó por otras alternativas. También sorprendió la ausencia de Bardghji, aunque Suecia planea jugar sin extremos y Potter prefirió otros perfiles», explica Fagerlund.

Entre los que viajarán destacan Viktor Gyökeres, ariete del Arsenal, y Alexander Isak, fichaje del Liverpool por 145 millones que, pese a sus problemas físicos, mantiene intacto su talento.

Sin embargo, según Fagerlund, no son los únicos peligros para Holanda el 20 de junio. «En el medio campo destacan Yasin Ayari, del Brighton, y Lucas Bergvall, del Tottenham, y en defensa Lindelöf aporta mucha experiencia». «Gabriel Gudmundsson ha hecho una buena temporada en el Leeds United, por lo que será importante como lateral izquierdo. Si lo neutralizas, limitas gran parte del juego ofensivo. Y aunque Anthony Elanga ha jugado poco esta temporada, es un jugador muy útil por su profundidad detrás de la defensa».

Aun así, Suecia tiene puntos débiles: carece de centrales, mientras que Holanda sobra en defensa. «Hay muchas debilidades, sobre todo en la zaga, pero, en general, es un buen equipo», concluye.

Si Suecia quiere avanzar en la Copa América, debe ganar primero a Túnez. Después enfrentará a Países Bajos y Japón. En Escandinavia se ve a los neerlandeses como favoritos, dice Fagerlund. «Será un partido muy difícil. Debemos mantener la estructura, evitar errores y alimentar a Gyökeres e Isak. Ojalá así marquemos».

Táctica

Para la Oranje está claro: Suecia no viene a este Mundial a buscar un fútbol bonito. El equipo de Potter mostró en sus dos últimos partidos (ante Polonia y Ucrania) que se planta con una mentalidad defensiva. Los suecos confían en el contraataque y en la calidad individual para crear peligro.

En la repesca ante Polonia y Ucrania, Potter empleó un claro 3-5-2. Tres centrales, dos laterales, dos centrocampistas de control, dos extremos retrasados y un delantero. En defensa, los laterales actúan como centrales, con lo que el equipo se repliega en un 5-2-3.

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Formación defensiva de Suecia (en azul). Fuente: Ziggo Sport

En esos encuentros, Anthony Elanga y Benjamin Nygren actuaron como extremos retrasados: Elanga a la derecha y Nygren a la izquierda. La diferencia entre ambos se nota en el ejemplo. Elanga, con mentalidad ofensiva, es clave en el contraataque sueco, pero se mantiene muy adelantado y falla en la cobertura defensiva, lo que puede beneficiar a Holanda el 20 de junio.

Si se atrae a Suecia hacia adelante, se genera más espacio. En el siguiente ejemplo, Polonia no presionó y permitió que un centrocampista se retrasara, por lo que la defensa sueca quedó a mitad de campo, dejando mucho espacio a sus espaldas. Un pase largo a un jugador en profundidad superó a la defensa sueca y generó una ocasión clara. La profundidad de futbolistas como Cody Gakpo o Donyell Malen podría explotar esta debilidad.





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Suecia arriba en el campo. Fuente: Ziggo Sport.

En la construcción del juego, los centrales se abren al máximo y los laterales avanzan por delante. Además, el extremo retrasado (Nygren) se desmarca atrás para atraer a los defensas y crear espacios.

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Primera fase de la construcción del juego de Suecia. Fuente: Ziggo Sport.

Suecia suele iniciar el juego con un pase largo. Para crear espacios, Potter retrasa a los extremos, lo que permite a Gyökeres, un jugador fuerte, recibir el balón y mantener la posesión. A continuación, el equipo avanza en bloque. Gyökeres gana el duelo, cede a Elanga, quien sí está en posición adelantada, y el equipo avanza hasta la mitad rival. Esta acción terminó en el 0-1 a Ucrania quince segundos después.

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Segunda fase de la construcción del juego de Suecia. Fuente: Ziggo Sport

En la última convocatoria, Suecia no pudo contar con su estrella Alexander Isak. El técnico, sin Isak por lesión, alineó a Gyökeres como único punta. En el Mundial, sin embargo, tendrá a sus dos delanteros estelares, por lo que el esquema sueco podría variar, sobre todo en ataque. Es probable que Potter busque incluir a ambos en el once.

Conclusión

Que Holanda sea favorita ante Suecia el 20 de junio es indiscutible, pero se espera un rival disciplinado y defensivo en Houston que no debe subestimarse. Su contraataque, liderado por Isak, Gyökeres, Ayari y Gudmundsson, más la experiencia de Lindelöf y la profundidad de Elanga, exigirá máxima atención a Holanda. Además, Suecia saldrá sin presión y sin grandes expectativas. La cuenta atrás para un duelo apasionante ya ha comenzado.