Fuertes críticas al PSV y un notable récord negativo a pesar del título histórico conseguido en una temporada temprana

El PSV se proclamó el domingo por la tarde, sin jugar, campeón de Holanda por 27.ª vez gracias a la pérdida de puntos del Feyenoord. Sin embargo, a pesar de haber conseguido el título tan pronto, el PSV ya ha encajado cuarenta goles. Kenneth Pérez se muestra muy crítico al respecto en el programa «Dit Was Het Weekend» de ESPN.

«Cuarenta goles en contra es muchísimo», comienza el danés, que se proclamó campeón con el equipo de Eindhoven en la temporada 2007/08. «No han llegado a la final de la Copa y no han pasado de fase en la Liga de Campeones. Eso es comprensible, porque tenían un grupo difícil», continúa Pérez. «Pero creo que de un equipo como el PSV, con tantos buenos jugadores, se puede esperar más. Pierdes dos veces contra el Telstar y empatas contra el NAC», afirma el crítico danés.

«En un día como hoy todo es fantástico y maravilloso. Pero, claro, eso no es del todo cierto. Eso se debe también a que no tienes rival. El resto es muy flojo. Me refiero al Ajax y al Feyenoord».

«El Feyenoord pudo plantar cara hasta la jornada 11; después desapareció por completo. Entonces me imagino que en el PSV la urgencia se ha desvanecido un poco. Quizá eso explique que no se hayan proclamado campeones de una manera brillante o fantástica», concluye Pérez.

El presentador Milan van Dongen también señala que el PSV es el primer campeón que ha perdido tres veces contra un equipo recién ascendido, a lo que Pérez reflexiona: «Tantos goles en contra. Y lo entiendo cuando los veo jugar ayer. A veces es un auténtico colador. Pero es que tienes jugadores de primer nivel para esta competición y ellos pueden ganarte un partido», concluye.

El PSV se proclamó campeón de Holanda a cinco jornadas del final, pero hasta ahora ha encajado ya cuarenta goles. Se trata del mayor número de goles encajados por un campeón en los últimos cuarenta años, según señaló Bart Frouws, de Voetbal International, en el programa NOS Studio Voetbal.

A modo de comparación: en las dos temporadas anteriores, en las que el PSV también se proclamó campeón, los de Eindhoven encajaron 21 goles (2023/24) y 39 goles (2024/25). Hay que señalar, no obstante, que estas cifras corresponden a las registradas tras 34 jornadas.