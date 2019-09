Fredy Vega: "Cuando el proceso falla hay que hacer correcciones"

El gerente deportivo de FAS habló sobre la salida del técnico tigrillo.

La dirigencia de Club Deportivo FAS decidió que Erick Dowson Prado diera un paso al costado del equipo tigrillo, ya que los resultados no acompañaron al técnico salvadoreño.

En conversación con el programa radial “Los Provocadores”, el dirigente explicó la salida de Prado: “En el aspecto deportivo no se han dado los resultados. Hubo reunión con el profe Dowson Prado para un acuerdo”.

Vega explicó que no es de la idea de quitar técnicos: “Soy una persona a favor de los procesos, pero cuando están fallando hay que hacerle correcciones”.