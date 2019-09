Freddy Guarín podría ser el reemplazo de Cuéllar en Flamengo

El internacional colombiano es agente libre y podría resolver su futuro en los próximos días. También interesa en la MLS y algunos clubes colombianos.

Fredy Guarín está a la expectativa por conocer dónde continuará su exitosa carrera futbolística. Mientras sigue descansando en Medellín, compartiendo con su familia, las ofertas para hacerse a sus servicios no paran de llegar.

El nacido en Puerto Boyacá fue ofrecido al Flamengo de , donde milita Orlando Berrío, para reemplazar a otro colombiano, Gustavo Cuéllar quien pasó al fútbol de Arabia el pasado mes.

Guarín, de 33 años, ya ha estado sobre la mesa del 'Rojo y negro' y su nombre no le es indiferente a la directiva, según lo informado por el diario Lance. Las gestiones serían ágiles, pues el jugador se encuentra libre luego de su paso por el Shanghai Shenhua.

En días recientes el nombre de Guarín fue vinculado a , equipo del que se declaró hincha, pero su llegada no fue posible debido a que el equipo 'Embajador' no cuenta con cupos para inscribir jugadores. Otro de los clubes colombianos que estarían interesados en el ex- es el Independiente Medellín, así como el fútbol de la .

El pasado mes de Julio tomó fuerza la versión que indicaba el interés de David Beckham para tener no solo a Fredy Guarín, sino también a James Rodríguez en su naciente proyecto del Inter de Miami.