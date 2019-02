Freddy Álvarez acepta que bajó de peso por pedido del cuerpo técnico

Primera División de Costa Rica: El mediocampista de Alajuelense dijo que cuando llegó pesaba 83 kilos, por lo que tuvo que someterse a una dieta.

Freddy Álvarez, uno de los pilares del mediocampo de Alajuelense, aseguró que cuando llegó a la institución tuvo que bajar inmediatamente de peso por una orden directa del cuerpo técnico manudo.

El jugador, quien cuenta con la confianza plena del técnico colombiano Hernán Torres, no tuvo problemas con la recomendación y ya muestra claros cambios en su físico.

"Ya he bajado de peso. No me han dicho cuanto tengo que bajar pero tengo que hacerlo aún más", dijo Álvarez en unas declaraciones recogidas por Everardo Herrera. "Cuando llegué aquí pesaba 83 kilos. Cuando llegue me indicaron que bajara de peso y yo nada más acaté las órdenes", agregó el jugador de 23 años.

Además, Álvarez indicó que sigue dos recomendaciones de su nutricionista: "Evito los carbohidratos y la azúcar".