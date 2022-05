Las frases más destacadas de la entrevista de Messi en TyC Sports: el Mundial, los silbidos en PSG, el secreto de la Scaloneta y su futuro después de Qatar

Tras un largo tiempo sin hablar en público, el capitán de la Selección argentina mantuvo una extensa charla por TV en la que no dejó tema sin tocar.

La temporada 2021/22 fue la más particular de todas las que vivió Lionel Messi desde sus inicios como deportista profesional hace ya 18 años. Desde la esperada consagración con la Selección argentina en la Copa América de Brasil hasta su agridulce primer año en Paris Saint-Germain tras su sorpresiva salida de Barcelona, muchísimo pasó en la vida del rosarino en los últimos 12 meses. Y ahora, además, se viene el Mundial de Qatar 2022.

Tras un largo tiempo sin hacer apariciones en los medios, el Diez reapareció en la televisión argentina para realizar un balance de lo que pasó y contar sus expectativas de lo que vendrá: en una extensa entrevista con TyC Sports, Leo no dejó tema sin tocar, desde el día a día en la Albiceleste hasta grupo que tocó en el Mundial; desde la difícil adaptación a su vida en Francia a los silbidos de los hinchas de PSG; desde la Finalissima de este miércoles frente a Italia a sus chances de estar en la Copa del Mundo de 2026, el rosarino habló de todo.

GOAL repasa las declaraciones más destacadas de Messi en su entrevista, tema por tema:

El secreto del presente de la Selección argentina

"Cuando nos juntamos acá, parece que todo fluye de otra manera, que todo se acomoda y cada uno de nosotros sabe cuál es su rol y lo que tiene que hacer dentro de la cancha. Es un grupo que juega cada partido como si fuera una final. Que prepara todos los partidos por parte del cuerpo técnico muy bien, y que sabe perfectamente a lo que juega y lo que tiene que hacer en cada momento de los partidos. Siendo un grupo joven eso no es fácil, pero acá todo eso está clarísimo.

Somos un equipo que hace lo que haya que hacer para intentar ganar el partido, sea más lindo o más feo. Obviamente, a mí me gusta jugar bien, tener la pelota siempre, pero si no se puede y tenemos que hacer lo otro, también estamos preparados. Esta Selección cuando tiene la pelota también juega muy bien. Tiene claro lo que tiene que hacer con y sin pelota".

El análisis del grupo mundialista: Arabia Saudita, México y Polonia

"Sabemos por experiencia que no hay rivales fáciles. Y nos pasó el Mundial pasado, que también celebrábamos el grupo y al final nos terminamos complicando. El primer partido siempre es diferente, sea cual sea el rival, están los nervios del debut. Para muchos de estos chicos va a ser el primer Mundial que juegan y, quieras o no, se siente la obligación de ganar, porque ganar el primer partido es clave para todo lo que viene después. Pero la verdad es que este grupo está muy ilusionado, con muchas ganas y creo que nos estamos preparando bien para cuando llegue ese momento.

México es una Selección que siempre nos costó, que juega muy bien. Si bien tuvimos generalmente suerte y pudimos pasar o ganar, es un equipo que juega muy bien, que tiene la idea clarísima, con un entrenador que conoce lo que es Argentina y nos conoce muy bien a nosotros. Va a ser duro todo el Mundial, pero obviamente a priori, por nombres, siempre preferí que las selecciones de menos nombre te toquen más adelante".

Los candidatos en el Mundial de Qatar

"Nosotros somos una Selección que le puede pelear a cualquiera y que se lo va a hacer difícil a cualquier rival. Eso no significa que somos los candidatos para ser campeones del mundo, ni nada de eso, pero sí estamos preparados para jugar contra cualquiera porque tenemos las cosas claras

Francia es una Selección impresionante, que en su momento ya decíamos que era un posible candidato y terminó siendo campeona. Creo que el golpe de la Eurocopa lo hizo más fuerte, crecer como Selección y darse cuenta de muchísimas otras cosas. Y creo que en este Mundial otra vez es candidata a ser campeona del Mundo".

De las críticas a la camada anterior al disfrute de esta Selección

"Se fue muy injusto con el grupo anterior. Nosotros dimos todo en ese momento por la Selección y quedó una sensación rara con ese grupo, fue maltratado y no se lo merecía porque había hecho cosas espectaculares. No se ganó pero había hecho muchísimas cosas importantes, porque yo no recuerdo anteriormente a eso que la gente sea tan feliz como fue en el Mundial de Brasil. Lo que se disfrutó ese Mundial, y fue hasta el último día. No se dio por detalles, pero fue hasta el último día. Igual que las Copa América que perdimos por penales. Pero sí, está bueno que la gente se haya dado cuenta y que no pase todo por ganar.

La verdad que desde hace un tiempo ya lo que estoy viviendo con la gente argentina, con el periodismo, que fue en otra época durísimo conmigo y con la Selección también, cambió muchísimo. Ya se habla de otra manera, más allá de bien o mal, si apoyan o no, hablan con mucho más respeto que en otra época. Obviamente sentí el respaldo cuando fui criticado en Francia y para mí fue hermoso. Lo que estamos viviendo acá con este grupo después de haber conseguido la Copa América es hermoso todo".

La compleja adaptación a una nueva vida en París

"La verdad es que fue un año difícil. Yo en Barcelona tenía todo, me fui de muy chico. Viví más allá que en Argentina y estaba muy bien, no tenía pensado cambiar nada. Fue algo que no imaginaba nunca. Todo lo que pasó después de la Copa América, la alegría que tenía después de tanto tiempo de haberla peleado, haber conseguido algo con la Selección después de muchos veranos tristes, de haberla pasado mal, de haber perdido finales… La felicidad era completa y tenía pensado que todo siguiera de la misma manera, como había sido el año anterior en Barcelona, como toda mi vida. En el medio pasó todo lo que pasó y fue duro, fue un cambio duro, un año difícil sinceramente, porque no fue fácil la adaptación.

No es fácil cambiar con la edad que tengo. Una cosa es hacerlo más joven, o preparado, o queriendo: yo en ese momento no lo quería, no lo imaginaba y no lo pensaba. Por suerte la adaptación de los nenes fue espectacular. Nosotros teníamos siempre el miedo ese, de que los nenes la pasen mal con el cambio. Y fue todo lo contrario. Fue muy fácil, se adaptaron rapidísimo a la escuela, a los amigos, al día a día. Para Antonela y para mí fue más difícil. Me acuerdo que el primer día que los llevamos al colegio fue terrible. Salimos los dos llorando. Diciendo qué hacemos acá, qué pasó. No entendíamos nada. Pero ellos la verdad que unos fenómenos los tres".

La difícil temporada en PSG: lesiones, coronavirus y una nueva manera de jugar

"Me tenía que acostumbrar a una nueva manera de jugar. Yo estaba acostumbrado a jugar toda la vida de una manera y llegar a un lugar donde no es igual, se juega diferente, se ve al fútbol de otra manera, con compañeros nuevos… Yo en Barcelona tenía compañeros que hacía muchísimos años que jugaba al lado de ellos y me conocían de memoria. Esto era todo nuevo para mí.

Encima empecé tarde la liga porque llegué tarde al club, después tuve un golpe en la rodilla que me tuvo parado un tiempo y entre una cosa y otra no terminaba de arrancar, no podía hacer tres o cuatro partidos seguidos. Llegaron las vacaciones y dije 'bueno, después de esto empiezo un año nuevo, voy a llegar con todas las pilas, voy a cambiar, ya pasó la adaptación', y me agarró Covid-19.

La verdad es que me pegó muy fuerte. Síntomas muy parecidos a los de la mayoría supongo: mucha tos, dolor de garganta, fiebre… Pero me dejó me dejó muchas secuelas en los pulmones. No podía entrenar. Volví y estuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr porque me había afectado los pulmones. Arranqué antes de lo que tendría que haber arrancado y eso fue peor, por acelerado después me terminó perjudicando, pero ya no aguantaba más, quería salir a correr, a entrenar y al final fue peor. Después cuando estaba mejor pasó lo de Real Madrid y eso nos mató".

El peor momento de la temporada: los silbidos de los hinchas de PSG

"También fue nuevo para mí. Es una situación diferente. Nunca me había pasado en Barcelona, todo lo contrario. Es entendible la situación de la gente y el enojo por los jugadores que teníamos, por el equipo que éramos y porque no es la primera vez que les pasa al París una situación así, quedar afuera de la Champions de esa manera. Es entendible el enojo. Después, si estoy de acuerdo o no sobre los silbidos a mí y a Ney en especial, es otra cosa.

Apenas pasó, pregunté enseguida qué habían dicho los nenes, si lo habían visto, qué pensaban o qué decían y la verdad es que no me gustó que estuviera mi familia ahí y que escucharan a la gente silbándome. Que estén mis hijos y que tengan que pasar por eso... No me dijeron nada, medio que la dejaron pasar. No entendían nada, porque tampoco se dan cuenta del por qué, pero sé que sintieron algo".