Franco Armani: "Tengo claro que me quiero retirar en Atlético Nacional y quedarme en Medellín"

El arquero argentino se sinceró durante una charla en redes sociales y habló de varios temas que nadie conocía.

Con su estilo descomplicado y lleno de cariño y gratitud por la afición del Verdolaga, Franco Armani compartió un espacio en redes sociales con Felipe Muñoz, líder de la barra Los Del Sur, para contar varias anécdotas de su paso por el bicampeón de la .

Recordó cuando llegó al equipo: "En el año 2010 Nacional comenzó a seguirme a raíz de varios amistosos que jugó en , sin embargo fue hasta 2011 que vinieron a buscarme, era el quinto arquero y no tenía oportunidades de jugar, por eso, cuando fui de vacaciones a mi país no quería regresar, mi familia nunca estuvo de acuerdo, pero yo no quería volver, entonces me llamó el presidente y me dijo que yo tenía contrato y que había nuevo DT, que iba a tener más oportunidades de jugar, entonces regresé".

También vino a su memoria que fue el Sachi Escobar quien le comenzó a dar minutos en Copa y que con Juan Carlos Osorio aprendió principios del fútbol que aún hoy en River se aplican, entre ellos la famosa rotación de DT risaraldense que tanta polémica causa.

Al momento de hablar del título de Copa Libertadores en el año 2016 la emoción del argentino sale a flor de piel: "Ese título en gran parte es de la afición, por el gran esfuerzo que hicieron para acompañar al equipo y por el recibimiento y apoyo que nos dieron el día de la final, donde nunca pararon de alentar".

Armani sobre todo lo que pensó y sintió al momento de ganar la Copa Libertadores 2016. pic.twitter.com/YlbO3soBGy — Juan David Londoño (@juandl84) April 16, 2020

Sobre su llegada y rápido ascenso en la Selección Argentina dijo: "Yo llegué a reforzar a River y en esos seis meses al club le fue bien y pude está en un nivel alto, eso me ayudó a estar en la selección, que era una gran ilusión, pero nunca soñé con poder jugar un Mundial".

Como todo mortal habló del impacto que significó tratar por primera vez con Messi: "Fue muy lindo conocerlo, yo no lo podía creer, pues no tuve proceso en la selección, al comienzo no sabía si iba a ir al Mundial siquiera como tercer arquero, luego entré al vestuario y él me dio la bienvenida como capitán del equipo, me dio la tranquilidad y el apoyo cuando me tocó debutar ante en el Mundial".

Finalmente, Armani dejó claro cuándo va a volver a Nacional: "Tengo claro ese pensamiento de que me voy a retirar en Nacional, lo he manifestado y está claro y la palabra vale más que otra cosa, se que el hincha me está esperando y a eso no le puedo fallar, ahora debo pensar en el presente, pero al final quiero regresar a Nacional y quedarme en Medellín".