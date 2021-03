Franco Armani sostuvo a un River que no le encontró la vuelta al partido

El Millonario terminó mejor un Superclásico que pintaba mal y en el que tuvo vida, nuevamente, gracias a un arquero que en La Bombonera no falla.

Los hinchas de River jamás olvidarán, en La Bombonera, como Franco Armani se transformó en héroe el 11 de noviembre del 2018, en aquel mano a mano ante Benedetto en los últimos minutos de la ida de la final de la Copa Libertadores. Este Superclásico se dio en un contexto totalmente diferente, en una quinta fecha del certamen local, pero para el 1 siempre hay una forma de agrandarse.

Marcelo Gallardo no pudo imponerse en la partida de ajedrez ante Miguel Russo. El sorpresivo cambio de esquema, dejando atrás la línea de tres para acomodar la defensa y nutrir la zona media con un talentoso como Palavecino. Justamente el refuerzo principal de este mercado no solo fue el autor del gol del empate, sino el más claro entre sus llamativamente flojos compañeros.

Enzo Pérez falló pases que no suele fallar, De La Cruz no pudo hallarse y Carrascal tuvo un partido para el olvido. Tampoco fue la noche de los delanteros y Suárez no logró desnivelar a la defensa Xeneize, hasta la jugada del tanto del Pala, construida de derecha a izquierda hasta el centro de Angileri.

Pero esa maniobra colectiva no hubiera tenido sentido sin la aparición de Armani: ya en el primer tiempo había tenido una tapada a puro reflejos cuando Tevez solo tenía que empujarla y ya en la segunda parte, en un contragolpe que parecía letal, volvió a ganarle la pulseada al Apache al tapar su remate, el rebote que recogió Villa y utilizó toda su humanidad para evitar que Maroni la mandara a la red.

El empate fue justo y especialmente a River, que no fue el de siempre, tal vez le siente mejor. Y una vez más, deberá agradecer y celebrar ya como efeméride el día en que anunció la llegada de quien tal vez ya sea uno de los mejores arqueros de su historia.