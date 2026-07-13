Francia vs España, previa del Mundial 2026 de la FIFA: todo lo que necesitas saber

World Cup - Semifinales 14 jul 2026 - 15:00 AT&T Stadium

Francia vs España comenzará el 14 de julio de 2026 a las 15:00 EST y 20:00 GMT.

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Choque de gigantes europeos en la semifinal del Mundial

En su tercera semifinal consecutiva de la Copa del Mundo, la bicampeona Francia debe superar a la campeona de Europa, España, para alcanzar una tercera final seguida. Es una perspectiva apasionante, y aquí te contamos todo lo que necesitas saber antes del titánico duelo del martes, con Argentina o Inglaterra esperando en la gran final del domingo.

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Cómo llegaron hasta aquí Francia y España

Francia ha ofrecido grandes sensaciones en este torneo con seis victorias consecutivas, lo que le permitió terminar en lo más alto del Grupo I. Les Bleus eliminaron después a Suecia, Paraguay y Marruecos, marcando 16 goles en el proceso y sin encajar ni uno solo hasta ahora en la fase eliminatoria. La victoria por 1-0 sobre Paraguay les obligó a resistir y sacar el resultado cuando no estuvieron en su mejor nivel, pero el equipo de Didier Deschamps firmó una actuación dominante ante una Marruecos muy sólida, al imponerse por 2-0 pese al penalti fallado por Kylian Mbappe. El jugador del Real Madrid compensó de sobra ese error, marcando y luego asistiendo a Ousmane Dembele para meter a su país entre los cuatro mejores. Deschamps, al frente de su partido número 26 en la Copa del Mundo aquí, estaría encantado de despedirse por todo lo alto.

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España titubeó en su debut con un empate 0-0 ante Cabo Verde, pero ha ido a más a medida que avanzaba el torneo. Las victorias en las eliminatorias ante Austria (3-0) y Portugal (1-0) la llevaron a cuartos, donde encajó su primer gol del torneo, pero venció a Bélgica por 2-1 para citarse con Francia. Es apenas la segunda presencia de España en una semifinal de la Copa del Mundo y la primera desde que llegó hasta el final en Sudáfrica 2010.

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Mbappe sigue siendo el hombre clave

Con 20 goles en Mundiales a lo largo de su carrera, Kylian Mbappe, de 27 años, está a solo un tanto de los 21 de Lionel Messi en el torneo. Mbappe puede igualarle aquí, o incluso superarle, antes de que Messi y Argentina se enfrenten a Inglaterra el miércoles. Mbappe insistirá en que los premios individuales no pueden compararse con los colectivos, y tendría razón, pero se trata de un registro asombroso que estará decidido a ampliar mientras intenta guiar a su selección hacia otra final.

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Merino, revulsivo de lujo, puede hacer daño a Francia

La estrella del Arsenal Mikel Merino se convirtió en el primer hombre en la historia de los Mundiales en marcar el gol de la victoria en dos eliminatorias como suplente, gracias a su tanto en el tiempo añadido ante Bélgica. Merino tratará de volver a tener un impacto decisivo saliendo desde el banquillo ante Francia, cuyos suplentes todavía no han contribuido directamente a ningún gol en la fase eliminatoria.

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¿Es España un rival maldito para Les Bleus?

Desde el inicio de Rusia 2018, España solo ha perdido uno de sus 27 partidos en grandes torneos, se mantiene invicta en los últimos 14 y ha dejado su portería a cero en nueve de ellos. El equipo del seleccionador Luis de La Fuente ha ganado siete de sus últimos 10 partidos contra Francia y afrontará el duelo con confianza. La Roja venció a Les Bleus por 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024, y también se impuso en un trepidante 5-4 en la final de la UEFA Nations League 2025. A pesar de ello, España no parte como favorita para las casas de apuestas del Mundial más destacadas del Reino Unido, con La Roja pagándose en torno a 9/4 en la mayoría de las principales casas de apuestas.

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Posible once de Francia

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Posible once de España

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Francia vs España: datos y estadísticas

Once de los 16 goles de Francia en el Mundial 2026 llegaron después del descanso.

Francia ha promediado más disparos a puerta por partido que cualquier otra selección en el Mundial 2026 (7,8).

Solo en cuatro de los últimos 16 partidos de España marcaron ambos equipos.

Lamine Yamal ha marcado tres goles en sus dos apariciones ante Francia hasta la fecha.

España no ha perdido ninguno de sus últimos 36 partidos en 90 minutos, una racha que se remonta a marzo de 2024 (26 victorias, 10 empates). Si amplía aquí esa notable racha, igualaría el récord histórico de Italia de 37, establecido en 2021.

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Convocatoria de Francia: 26 jugadores

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Centrocampistas: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Delanteros: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Convocatoria de España: 26 jugadores

Porteros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

Defensas: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid).

Delanteros: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Noticias de los equipos y convocatorias

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, no ha confirmado una alineación probable y no se han comunicado oficialmente lesiones ni sanciones. La principal preocupación física de cara al partido es Kylian Mbappe, que fue sustituido durante el partido de cuartos de final ante Marruecos por un problema en el tobillo. Imágenes recientes desde la concentración francesa le muestran moviéndose con libertad y con buen ánimo, aunque no se ha facilitado ninguna confirmación oficial sobre su estado físico. Se esperan más novedades a medida que se acerque el inicio del encuentro.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, tampoco ha dado a conocer un posible once y no se han listado lesiones ni sanciones. La plantilla parece estar completamente disponible, con Lamine Yamal entre los que se espera que tengan un papel destacado. Cualquier cambio en la disponibilidad de cualquiera de los dos equipos se reflejará aquí a medida que se confirme la información.

El próximo choque del Mundial entre Francia y España reúne a dos potencias, prometiendo una intensa batalla táctica en el escenario internacional. Los partidos de grandes torneos de esta magnitud generan un amplio debate entre los aficionados que analizan la dinámica de los equipos y la disponibilidad de jugadores clave antes del encuentro. Para los aficionados al fútbol que quieran explorar los mercados de apuestas deportivas y seguir las cuotas en directo durante toda la competición, completar el proceso de registro en bet9ja ofrece una vía directa para acceder a varias opciones del torneo. Registrar una cuenta con antelación garantiza que los usuarios puedan seguir cómodamente la evolución del partido y consultar las opciones de apuesta disponibles a medida que avance el torneo.

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