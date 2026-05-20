Francesco Farioli responde a las duras críticas de Wesley Sneijder: «Pero él jugó con Mourinho»

Las críticas de Wesley Sneijder al estilo de juego del Ajax bajo Francesco Farioli aún resuenan en la memoria del técnico italiano, como declaró al Algemeen Dagblad.

En el Ajax se le reprochaba, entre otros por parte de Sneijder, que no practicara el «auténtico fútbol del Ajax». Para Farioli eso no importaba: «Previsible, poco entretenido… Esa parte no cuenta. Lo importante es que los jugadores crean en lo que hacemos y vean su utilidad».

«Wesley Sneijder era uno de mis mejores amigos y siempre decía que eso no era fútbol del Ajax», afirma con un guiño. «Pero él jugaba a las órdenes de Mourinho en el Inter. Eto’o era entonces una especie de lateral. Sneijder lo ganó todo, en parte porque él también se puso al servicio del equipo. Y vi hace poco que decía en una entrevista que Mourinho es realmente el Special One».

«Mi punto es que, estés o no en el equipo, si alguien puede forjar una mentalidad o un espíritu de grupo que haga sentir a los jugadores parte de algo más grande, esa es una de las mayores cualidades de un entrenador. Para mí, eso pesa más que cualquier idea táctica».

En el Porto mantuvo su filosofía y ganó la liga en su primera temporada. «Este mes, en una encuesta anónima, podían atacarnos a mí y al cuerpo técnico con un bazuca. Pero no tenían nada de qué quejarse. Dijeron que se sentían muy cómodos con todo lo que tienen que hacer en el campo».

Farioli, pese a no ganar el título con el Ajax, cree haber aportado algo al club. «Si mi paso por el Ajax hace que el fútbol neerlandés o la afición se muestren más abiertos a entrenadores y métodos extranjeros, esa experiencia será aún más valiosa para mí».

«Nuestro mensaje fue claro: quizá no fue bonito, pero fuimos eficaces y competitivos desde el primer momento contra PSV y Feyenoord. La gente lo entendió y valoró, y estuvimos a punto de lograr un milagro deportivo».