Francesco Farioli: «Me hizo gracia leer que había pedido tres cocineros y otras cosas absurdas en el Ajax. La realidad es que…»

En una entrevista con el Algemeen Dagblad, Francesco Farioli repasa su etapa en el Ajax y reconoce que, en Ámsterdam, hubo momentos en los que no se sintió respaldado.

Lo notó sobre todo en el mercado de invierno, cuando el club buscó refuerzos. «Queremos un ‘6’ que sepa jugar con el balón y defender, porque ahí termina en nuestros partidos», explica.

«Si el club ofrece entonces un ‘6’ con características totalmente distintas, eso puede significar dos cosas: o bien has elegido al entrenador equivocado, o bien has elegido al adecuado pero no le haces caso. En ese caso, al final has elegido al equivocado».

El carismático italiano lamenta que las cosas salieran así en el Ajax: «El entrenador debe recibir el apoyo adecuado; si cada uno va por su lado, no se avanza».

Al final de la temporada, tampoco se sintió tomado en serio. Quería preparar al equipo para la Champions League y propuso profesionalizar aún más el club. Niega que se marchara solo porque no le concedieran tres cocineros más.

«Permítanme aclarar esto: me reí cuando leí que había pedido tres cocineros y otras cosas absurdas. La realidad era todo lo contrario: un psicólogo, un nutricionista y un fisioterapeuta. Eso no es exagerado. Esos especialistas se ajustan a los estándares de rendimiento modernos de los clubes de fútbol de élite», concluye Farioli.

Al final, Farioli fichó por el FC Porto, donde fue campeón en su primera temporada. «Enseguida nos entendimos en el mismo lenguaje futbolístico y coincidimos en nuestra visión sobre la composición de la plantilla», cuenta sobre su relación con el presidente André Villas-Boas. «La comunicación y la coordinación en el FC Porto son muy directas. Así se pueden mejorar o implementar cosas más rápido que en el Ajax, que tiene una estructura totalmente diferente».