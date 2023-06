Formación de San Lorenzo vs. Colón, por el Torneo de la Liga Profesional 2023: convocados, posible once y suplentes

El Ciclón tiene por delante los dos partidos que pueden definir su futuro en lo que resta del semestre y el Gallego quiere ir por todo.

Para San Lorenzo, la derrota ante Barracas Central del domingo fue un baldazo de agua fría a la ilusión, aunque el empate de River en el José Amalfitani lo mantiene con vida en el Torneo de la Liga Profesional, a seis del líder, con el que aún debe jugar en la fecha 24. Pero al mismo tiempo, en el horizonte aparece el duelo del jueves con Palestino, a "vida o muerte" en lo que respecta a la Copa Sudamericana.

Con el objetivo de volver al triunfo y seguir a la expectativa en el certamen local, el Ciclón recibe a Colón, este domingo desde las 14 en el Nuevo Gasómetro. El Sabalero había levantado con la llegada de Pipo Gorosito, pero lleva tres sin ganar y un triunfo en sus últimas cinco presentaciones.

LOS CONVOCADOS DE SAN LORENZO

Este martes quedó sentenciada la historia de la Selección argentina Sub 20 en la Copa del Mundo con su derrota ante Nigeria. Uno de los jugadores más afectados fue Agustín Giay, capitán del equipo, quien quiere dar vuelta la página y por eso lo esperan para reintegrarse a los entrenamientos y ser de la partida ante los santafesinos.

En cuanto a las bajas, Rafa Hernández sería preservado para llegar en condiciones al choque internacional, ya que todavía tiene molestias por una sobrecarga muscular.

LA FORMACIÓN DE SAN LORENZO

La posibilidad que le brindó River al no escaparse no le da lugar a la relajación al Gallego Insúa y por eso no podría rotar y guardar a algunos titulares, que tienen una enorme acumulación de minutos en lo que va de una temporada que no le dio respiro desde la primera jornada.

Como es habitual, el DT trabajará en los entrenamientos previos al choque y allí determinará quiénes serán los titulares, aunque no se esperan demasiadas variantes respecto al once que tropezó en el Estadio Claudio Tapia.

LOS SUPLENTES

A confirmar.