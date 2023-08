Formación de Racing vs Boca, por la Copa Libertadores 2023: convocados, probable once y suplentes

La Academia se prepara para el partido de ida de la serie de cuartos de final y Fernando Gago tiene varias cuestiones por resolver.

En la última década, Racing se convirtió en un participante habitual de los torneos continentales de CONMEBOL. Sin embargo, a pesar de su presencia constante y de haber afrontado varios certámenes con equipos competitivos, la Academia lleva 26 años sin meterse en una semifinal internacional. Y en este 2023 quiere cambiar la historia en la Copa Libertadores.

Tras haber dado una muestra de carácter en los octavos de final frente a Atlético Nacional, el conjunto de Avellaneda afronta un duro cruce en los cuartos contra Boca, el mismo rival que lo eliminó en esta instancia en la edición 2020.

La serie frente al Xeneize se iniciará este miércoles 23 de agosto desde las 21.30, en La Bombonera. La revancha, en tanto, se jugará exactamente una semana más tarde, el miércoles 30 a la misma hora, en el Cilindro.

LOS CONVOCADOS DE RACING VS. BOCA

Fernando Gago tendrá una baja de muchísimo peso en el primer chico de la serie: Roger Martínez se perderá el encuentro en el Alberto J. Armando por la distensión muscular que sufrió en la revancha de octavos. El otro que estará ausente en la ida será Juan Ignacio Nardoni, que se desgarró en Colombia a principios de mes y apunta a llegar en óptimas condiciones a la revancha.

Los que no tendrán problemas para estar, en tanto, son los tres que se quedaron afuera de la lista de convocados para el estreno de la Copa de la Liga Profesional frente a Unión: Gabriel Arias, Leonardo Sigali y Aníbal Moreno descansaron el fin de semana por precaución, pero no tienen lesiones de consideración. El otro que no estuvo en Santa Fe fue Gonzalo Piovi, que estaba suspendido a nivel local pero no para los compromisos internacionales.

En la serie también estarán disponibles Juan Fernando Quintero y Agustín Almendra, que no habían llegado a ser inscriptos para los octavos pero ya fueron anotados en la lista de buena fe del torneo continental.

LA FORMACIÓN DE RACING VS. BOCA

De cara al duelo en La Bombonera, Gago tiene una cuestión clave a decidir: el esquema que utilizará. Si bien el 4-3-3 es el dibujo preferido del DT, en el último tiempo los mejores rendimientos de la Academia aparecieron cuando utilizó una línea de cinco defensores. Y la duda se mantendrá hasta último momento.

En cuanto a los nombres, la gran duda del entrenador pasa por la presencia de arranque de Almendra, por dos cuestiones: si bien en el cuerpo técnico lo ven muy bien, lo cierto es que frente a Unión el mediocampista volvió a jugar un partido oficial después de un año y medio de inactividad. Además, Gago sabe que la cancha de Boca será un terreno más que hostil para el jugador, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En tanto, el que seguramente arrancará desde el banco será Quintero, quien también llegó a Racing con una inactividad importante -en su caso, de cinco meses.

De todos modos, los once por ahora son una incógnita.