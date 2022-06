Formación de Racing vs. Huracán, por el Torneo de la Liga Profesional 2022: convocados, once y suplentes

La Academia se estrena en el nuevo campeonato sin caras nuevas: Emiliano Vecchio, el único refuerzo, aún no firmó y no está a punto desde lo físico.

El primer semestre que parecía de ensueño para Racing terminó en pesadilla por la eliminación en semifinales de la Copa de la Liga Profesional y, principalmente, por la humillante eliminación en fase de grupos en la Copa Sudamericana. Por eso, el arranque del Torneo de la Liga Profesional ya viene con obligaciones para la Academia, que necesita dejar atrás pronto los golpes recibidos.

En su estreno en el nuevo campeonato, el conjunto de Avellaneda recibe a Huracán en el Cilindro este sábado 4 de junio desde las 21.30.

LISTA DE CONVOCADOS

La principal novedad de la Academia en la semana previa al inicio del nuevo certamen fue la sorpresiva llegada de Emiliano Vecchio como primer refuerzo para el plantel. En una operación relámpago, el enganche se realizó la revisión médica en la mañana del miércoles y por la tarde ya se entrenó junto a sus nuevos compañeros, pero no estará disponible para el partido con el Globo porque no sólo no firmó su contrato, sino que no está físicamente apto para saltar al campo de juego. "Necesita una adaptación desde lo físico, eso le va a llevar alrededor de una semana o diez días", admitió Fernando Gago en conferencia este jueves.

En cuanto a los que se perdieron el cierre del primer semestre por lesión, ninguno está listo para volver: Gabriel Hauche todavía tiene para al menos otras dos semanas afuera por la fractura en el pie; Leonardo Sigali y Matías Rojas aún no tienen el alta de los respectivos degarros que sufrieron en la semifinal contra Boca; y Lucas Orban continúa con molestias en el empeine.

Además, tampoco estará a disposición Eugenio Mena, quien se encuentra con la Selección de Chile y recién estará de vuelta para la tercera fecha. El que sí formará parte de la convocatoria pese a que su continuidad en el club está en el aire es Javier Correa, cuyo préstamo vence a fin de mes.

LA FORMACIÓN DE RACING

Si bien Gago nunca da pistas en la semana del equipo quepiensa utilizar en los partidos, de cara al choque con el Globo no parece haber mucho misterio en cuanto a la formación, que no debería variar demasiado de la que arrancó en el papelón contra River de Uruguay, con los regresos de Chila Gómez y Enzo Copetti, que estaban suspendidos para ese encuentro, en lugar de Matías Tagliamonte y Javier Correa.

¿El probable? Gastón Gómez; Facundo Mura, Nery Domínguez, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Tomás Chancalay, Enzo Copetti, Edwin Cardona.

SUPLENTES

A definir.