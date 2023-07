Formación de Independiente vs. Newell's, por el Torneo de la Liga Profesional 2023: convocados, posible once y suplentes

Al Rojo se lo empataron en la última en La Plata y está obligado a hacerse fuerte nuevamente en Avellaneda ante la Lepra.

Independiente dejó escapar dos puntos y la gran chance de volver a ganar como visitante, con el empate ante Gimnasia del pasado viernes. Cuando jugaba con uno más y sobre el final del partido, el Lobo volvió a convertirle en la agonía al equipo del Ruso Zielinski y la racha negra cuando sale de Avellaneda, con un solo triunfo en el año, sigue sin poder cortarse.

Por eso, es imperiosa la necesidad de ganar nuevamente en condición de local, donde lleva seis sin conocer la derrota, para alejarse definitivamente de la zona de descenso. El compromiso será ante Newell's, el martes desde las 20 en el Estadio Libertadores de América.

LOS CONVOCADOS DE INDEPENDIENTE

La visita a La Plata le dejó una mala noticia a Ricardo Zielisnki, que no podrá contar con Sergio Ortiz ya que llegó a las cinco amarillas. El mediocampista era titular indiscutido pero no podrá estar contra la Lepra, en tanto que vuelve Martín Sarrafiore, quien no estuvo en el Bosque por el mismo motivo.

Así, será la única modificación destacable de la lista de jugadores que quedan concentrados después del entrenamiento del lunes en Villa Domínico.

LA FORMACIÓN DE INDEPENDIENTE

Sin demasiado tiempo para probar, el ensayo del domingo le sirvió al Ruso para empezar a definir el equipo, que volverá a la receta que mejor funcionó: 4-4-2, después de haber probado con cinco volantes y solo Cauteruccio como atacante. Así, los que vuelven son Matías Giménez y Martín Sarrafiore, en reemplazo de Ortiz y de Kevin López.

¿Los once? Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Javier Baez, Edgar Elizalde, Ayrton Costa; Mateo Baltasar Barcia, Iván Marcone, Martín Sarrafiore, Braian Martínez; Matías Gimenéz Rojas, Martín Cauteruccio.

LOS SUPLENTES

A confirmar.