Formación de Boca vs. Deportivo Pereira, por la Copa Libertadores 2023: convocados, posible once y suplentes

Jorge Almirón sabe que el partido en La Bombonera ante los colombianos es decisivo para el futuro del Xeneize y por eso busca el mejor equipo posible.

El inicio del ciclo de Jorge Almirón en Boca no podía haber sido peor, con dos derrotas en la primera semana desde que asumió y a la que podría sumarse la de Colón, aunque ese encuentro lo tuvo en el palco, a la espera de ser oficializado. Por este motivo, lo que se viene para el Xeneize es determinante, sobre todo porque se trata de un compromiso válido por la gran obsesión.

Por la segunda fecha de la fase de grupos, el martes desde las 21 vuelven las noches de Copa Libertadores a La Bombonera, donde el equipo azul y oro recibe a Deportivo Pereira, después de lo que fue el empate sin goles en el debut en Venezuela ante Monagas, aún dirigido por Mariano Herrón. Por su parte, el conjunto colombiano también tuvo estreno con igualdad ante Colo Colo.

LOS CONVOCADOS DE BOCA

El Xenezie tendrá apenas dos entrenamientos para preparar el encuentro en el que no hay otro resultado posible que no sea un triunfo y, en lo posible, con la solidez necesaria para que Almirón tenga algunos días de paz. De hecho, luego del triunfo ante Estudiantes, hubo práctica de fútbol para los que no jugaron ante el Pincha o sumaron menos de 45 minutos, como Zeballos o Advíncula.

En cuanto a las bajas, a las ya sabidas de Bruno Valdez y Luca Langoni se suma Juan Ramírez, que salió en el primer tiempo ante Estudiantes por un "pinchazo" y, a la espera de los estudios, ya está descartado.

LA FORMACIÓN DE BOCA

Después de otra actuación decepcionante, que habrá cambios es un hecho pero la duda es cuántos y cuáles. Por lo pronto, hay jugadores listos para volver como Luis Advíncula, Nicolás Figal, Agustín Sández, Pol Fernández y Sebastián Villa.

La cuestión trascendental será saber si el DT, después de dos partidos, decide jugar con su esquema preferido y, con Zeballos disponible, apuesta al 4-3-3 que se espera.

En ese caso, un posible once sería con Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Agustín Sández; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto, Sebastián Villa.

LOS SUPLENTES

A confirmar.