Formación de Boca vs Arsenal, por el Torneo de la Liga Profesional 2023: convocados, probable once y suplentes

El Xeneize se presenta en el Viaducto por el campeonato, pero con la mira puesta en el decisivo cruce con Colo Colo del próximo martes.

Boca parece haber encarrilado el rumbo en el Torneo de la Liga Profesional después de la derrota en el Superclásico. Y aunque en la Ribera saben que las chances de pelear por el título son prácticamente inexistentes, el objetivo pasa por sumar la mayor cantidad de puntos a la espera de terminar lo más arriba posible en el campeonato.

Por lo pronto, con el triunfo 1-0 sobre Tigre del último fin de semana, el Xeneize sumó su tercera victoria al hilo en el certamen y le lleva descontados a River cinco puntos de los últimos nueve posibles. Ahora, en busca de una nueva victoria, en uno de los partidos que abrirá la 19° jornada, Boca visitará a Arsenal en el Viaducto este jueves 1° de junio desde las 21.30.

LOS CONVOCADOS DE BOCA VS. ARSENAL

De cara al encuentro en Sarandí, Jorge Almirón no podrá contar con Pol Fernández, quien sufrió un desgarro leve en el cuádriceps derecho contra Tigre y estará afuera al menos por dos semanas, ni con Martín Payero, con un desgarro confirmado y tampoco con Agustín Sández. El otro que todavía no estará es Marcos Rojo, quien este miércoles sumará minutos en la Reserva frente al Arse antes de su vuelta definitiva al primer equipo. Y cabe recordar que Valentín Barco continúa afectado al Mundial Sub 20 con la Selección argentina.

Por otra parte, el que podría estar ante su último partido con la azul y oro es Sebastián Villa, quien en la mañana posterior al encuentro en Avellaneda conocerá el fallo en el juicio que afronta por violencia de género contra su expareja: en caso de ser hallado culpable el club podría finalmente activar el protocolo vigente y tomar medidas disciplinarias contra el colombiano. Por ahora, forma parte de la lista de convocados que publicó el Xeneize el martes por la noche.

@BocaJrsOficial

LA FORMACIÓN DE BOCA VS. ARSENAL

El partido frente al conjunto de Federico Vilar le llega al Xeneize justo antes de enfrentar a Colo Colo el próximo martes en el partido que puede asegurarle la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Y si bien se esperaba que haya rotación y descanso para algunos titulares, con la cabeza puesta en el duelo internacional, la formación sería casi idéntica.

De acuerdo al último ensayo, entre las bajas confirmadas y algunos niveles por debajo de lo esperado, la única variante sería la vuelta de Sergio Romero en el arco en lugar de Javi García. Así, el tridente de mediocampistas seguiría siendo con los pibes del club, conformado por Medina, Varela y Equi Fernández, mientras que Benedetto continuará la puesta a punto para el choque ante el Albo, con Merentiel como titular junto a Villa.

¿El posible once? Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Ezequiel Fernández; Luis Advíncula, Miguel Merentiel, Sebastián Villa.

LOS SUPLENTES

A confirmar.