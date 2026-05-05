Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Foden, ya sin la titularidad, toma una decisión sorprendente sobre su futuro en el Manchester City

Phil Foden ha renovado con el Manchester City hasta 2030, con opción a un año más, según The Athletic.

Al jugador solo le restaba un año de contrato, por lo que su salida este verano parecía posible.

Su escasa participación esta temporada con Pep Guardiola avivó los rumores de salida.

Su último partido como titular fue el 4 de marzo, cuando jugó 77 minutos contra el Nottingham Forest (2-2).

No jugó en la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Real Madrid; se quedó en el banquillo en ambos partidos.

Con 25 años, Foden ha ganado seis Premier Leagues, una Champions y dos FA Cups con los ‘citizens’.

