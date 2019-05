Florentino: "Se ha visto, no arreglamos nada con los cambios de entrenador"

Extrensa entrevista del presidente del Real Madrid en Onda Cero, en el programa "El Transistor"

Florentino Pérez, presidente del , compareció en una entrevista en Onda Cero, en el programa "El Transistor", para repasar la actualidad del Real Madrid. El máximo mandatario blanco comentó que "el mundo del fútbol es un irracional. Hay que ganar siempre. Hay jugadores que van a pasar a la historia y les han insultado y les han pitado. Eso no pasa en la vida normal. Hemos llevado al convencimiento de la gente que ganar la Copa de Europa es normal. Cuando me preguntan por el -Barça yo digo que da valor a lo que hemos hecho. No me alegré de esta derrota del Barça, me solidaricé con Bartomeu", dijo Florentino.

Sobre la figura de Julen Lopetegui explicó: "Se ha visto que no se ha arreglado nada con los cambios de entrenador. En aquel momento veíamos que el equipo no estaba a la altura de su nivel. Luego vimos que la presión provocó un agotamiento a los jugadores" para luego añadir que su fichaje, siendo controvertido, fue explícito. Según el presidente, "a Rubiales le pareció todo bien, pero a las horas no sé qué paso y todo cambió", dijo. Después se refirió al despido de Julen, manifestando que "hizo lo que pudo y el problema no era el entrenador. El problema fue la mente de los jugadores. La mente de los jugadores necesitaban descanso, como la de Zidane. Como veía que el equipo no iba, cambiamos al entrenador. Pero al final de la temporada hemos visto que los jugadores estaban agotados por la presión. No le comuniqué yo el despido porque con el entrenador hablaba José Ángel".

Sobre Santiago Solari, explicó que Solari: "hicimos buenos partidos y nos volvimos a reencontrar, hicimos un esfuerzo sobrehumano y hacemos unos grandes partidos ante el , el Atlético y el . Pero luego vino el , nos ganó y a partir de ahí... Nos eliminaron de todo y decidimos empezar a preparar la próxima temporada", comentó.

Sobre el regreso de Zidane, el presidente comentó "no me costó convencerle porque ya estaba descansado y ha venido con unas ganas que son las que necesitamos para volver a la normalidad. Él va probando a los jugadores y desde la tranquilidad vamos a ver si encontramos otra vez la ilusión y el hambre", dijo. Cuestionado sobre si influyó el "Caso Kepa" en la marcha de Zidane, Florentino fue contundente: "Meter a Luca en todo esto es perveso. Usan a Luca para atacar a Zidane", reflexionó. Y sobre la marcha en su día del francés, comentó: "Un día vino a mi despacho, en ACS, y me lo dijo. Y cuando Zidane decide algo no hay marcha atrás. Y al día siguiente decidimos comunicarlo", explicó.

Acerca de la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, el presidente enfatizó que "buscarle un sustituto es muy difícil. Teníamos muy buenos jugadores que podían suplirle. Bale, Asensio, venía Vinícius... No creo que este fuera el problema de la temporada" matizando que "ya tenía ya asumido que quería nuevos retos y él aprovechó ese momento de la final para aceptarlo. Cristiano Ronaldo nunca ha creado un problema en el Madrid. Ha sido un ejemplo y lo recordaré como el mejor jugador que hemos fichado. Ha sido ejemplar siempre, un profesional como la copa de un pino", sentenció.

Y por último, sobre todos los rumores sobre el tema de Hacienda y Cristiano Ronaldo, Florentino comentó que eso de "lo de hacerse cargo de la deuda nunca me lo dijo. Son los rumores que existen cada día, pero no se corresponde con la realidad. Él quería cambiar y lo encontró en la . Fue bueno para todos. Él quería un nuevo reto y encontró allí una nueva familia, como él ha dicho".