Florentino Pérez, sobre Mbappé: “Iremos a por él, pero no nos lo venden”

El presidente del Real Madrid, en una nueva reunión con socios, de cara a la Asamblea de este domingo, reveló más detalles particulares.

Este domingo, habrá una nueva Asamblea en el que, se supone, estará también llena de polémicas. En la previa, según informó Mundo Deportivo, Florentino Pérez se volvió a juntar este miércoles con socios compromisarios para intentar despejar dudas y reveló detalles muy particulares. El presidente merengue, entre tantos informes, reconoció que quieren ir a la carga por Kylian Mbappé, pero la llegada del delantero, por el momento, es imposible.

“Es que no nos lo venden. Claro que nos gusta uno francés que dicen por ahí e iremos a por él, pero no lo venden”, aclaró el mandamás de la institución blanca, quien, al mismo tiempo, hizo un paralelo con la situación de Paul Pogba: “Hay jugadores a los que no venden. A por Lewandowski hemos ido varios años a por él y nada, porque no tiene cláusula y no lo venden. Ha sido el mismo caso que con Pogba. No nos lo han querido vender”.

Florentino, por otra parte, se mostró confiado con los nombres que hay actualmente en el equipo: “Sólo podemos tener 25 jugadores… No hemos podido traer más. Tenemos nueve nominados al Balón de Oro y una plantilla valorada en 1.200 millones”.

Y opinó a su vez sobre las salidas de Llorente y Ceballos: “Aquí es difícil darle oportunidades a los jóvenes porque hay que rendir al minuto. Ceballos se fue porque tiene que jugar y Zidane se lo dijo. Llorente pudo irse cedido, pero él quiso irse vendido… Ni el Madrid ni Zidane han echado a Llorente. Él quiso irse porque Zidane le dijo que necesitaba jugar y prefirió irse vendido”.