Florentino: "Bayern y PSG se unirán a nosotros, estoy seguro"

El presidente del Real Madrid y la Superliga ha hablado en 'L'Equipe' y ha anunciado que tanto franceses como germanos entrarán en el torneo.

Florentino Pérez ha atendido a L’Equipe para hablar, durante 45 minutos, de la Superliga. Lo ha hecho acompañado por Anas Laghari, secretario general del torneo en ciernes, esta mañana, antes de que varios de los equipos ingleses implicados en esta nueva competición en el aire, Manchester City y Chelsea, hayan decidido abandonar el proyecto.

Motivo para crear la Superliga: “Mire, las pérdidas de clubes de la temporada pasada establecidas por KPMG: alrededor de cinco mil millones de euros. Esta temporada serán tres veces más importantes. El fútbol está en una situación terrible. Ya antes de la pandemia habíamos detectado que el fútbol tenía menos interés, que se veía menos en televisión porque había muchos partidos que no tenían interés. Y lo que más preocupa es que se trata de un público joven. Especialmente entre los jóvenes de 16 a 24 años. El 40% de ellos ya no ve estos partidos. La oferta de entretenimiento es mucho más amplia y poco a poco el fútbol va desapareciendo de las preferencias de los jóvenes. Ya hemos advertido que hay un problema. Y luego vino la pandemia que nos está destruyendo a todos. Al hacer esta propuesta, nuestro objetivo es salvar el fútbol. Algunos dicen que los ricos quieren ser aún más ricos y empobrecer a los pobres. Es todo lo contrario”.

Explicación del proyecto: “Generando más ingresos podremos incrementar la solidaridad. Hoy, la UEFA paga un poco más de 100 millones de euros (107,5) en concepto de solidaridad. En la Superliga serán más de 400 millones desde el principio. Cuando tienes dinero, puedes mostrar solidaridad con todos. Pero, con su monopolio, la UEFA no quiere cambiar nada porque tiene sus privilegios. El fútbol está muriendo lentamente. El efecto de la crisis actual será devastador. Los clubes han tenido ingresos de hasta un 10% más cada año durante los últimos 20 años, pero ahora no hay más crecimiento y sobre todo se da una caída del 30%. Hemos perdido atractivo para nuestro público y especialmente para los jóvenes”.

Garantizar que habrá más de 400 millones anuales en concepto de solidaridad: “Sí, claro. Con nosotros, los clubes más pequeños obtendrán mucho más dinero”.

La dura postura de Ceferin, presidente de la UEFA: “La UEFA nos ataca diciendo que todo nuestro proyecto se basa en la codicia de los grandes clubes. Al contrario. El fútbol es una pirámide, y si los grandes clubes en la cima se quedan sin dinero, no bajará. Hablaremos con políticos europeos. Les dijeron que íbamos a poner en peligro las ligas nacionales, que queríamos ser siempre más ricos; es una tontería y se lo creyó”.

Queja sobre la UEFA: “La UEFA, como LaLiga, debe ser más transparente. Todos se han esforzado durante la pandemia, los empleados del club han bajado sus sueldos. No sé si la UEFA ha hecho estos esfuerzos, ya que no hay transparencia. Y creo que la UEFA y LaLiga no hicieron ningún esfuerzo”.

Si la UEFA se ha equivocado en su gestión del fútbol: “Hemos estado trabajando en este proyecto durante tres años y le hemos dicho a la UEFA durante estos tres años que las cosas tienen que cambiarse. Nunca nos escucharon. Espero que podamos hablar juntos pronto y que la UEFA vea que nuestra Superliga es como la Euroliga de baloncesto. No queremos competir contra otros”.

La Euroliga como ejemplo: “En baloncesto están las ligas nacionales y la Euroliga. Además, el Bayern de Múnich (que se negó a participar en la Superliga) está presente con nosotros en la Euroliga. Esta competición salvó el baloncesto en Europa. No entendemos la voluntad del presidente de la UEFA de denigrarnos tan rápido. Le enviamos una carta pidiendo reunirnos. A cambio, hemos tenido amenazas e insultos. Le saldrá por la culata. La UEFA siempre ha tenido privilegios, pero la vida ha cambiado”.

PSG y Bayern, fuera: “Necesitamos invitarlos en el momento adecuado porque ahora mismo hay mucha presión a su alrededor. Estoy convencido de que el PSG y el Bayern se unirán finalmente a nosotros, pero todavía no hemos hablado con ellos”.

Su buena relación con Al Khelaïfi: “Sí, es mi amigo, pero también es muy cercano al presidente de la UEFA…”.

Ola de rechazo al proyecto: “Las reacciones son negativas porque algunos han dicho mentiras. Dijeron que la Superliga estaría completamente cerrada, eso no es cierto. Que no resaltemos el mérito deportivo es falso también. Hay equipos que accederán a la Superliga gracias al mérito deportivo. Dijeron que las ligas nacionales iban a desaparecer, y eso no es cierto. El problema es que el presidente de la UEFA ha hablado con los políticos y les ha contado mentiras”.

Los jugadores, contrarios en redes sociales: “Si la gente no lo ha entendido es quizás porque lo comunicamos mal. El presidente de la UEFA ha tomado la delantera. No estamos en contra del fútbol, queremos salvarlo. La UEFA ha estado trabajando en un nuevo formato para 2024 que nadie entiende. Pero, si no hacemos nada, para el 2024 estaremos todos muertos. La UEFA no quería nuestro proyecto, así que se lo inventaron. La ecuación hoy es reformarse o morir y el presidente de la UEFA prefiere morir”.

La clasificación por méritos deportivos: “Con quince clubes obtendremos mucho más dinero en términos de derechos de televisión y marketing, ya que eso garantiza la estabilidad. Los cinco que entrarán a la competición tendrán la posibilidad de tener partidos contra gigantes en casa. ¿Qué no tienen muchas posibilidades de llegar ahí? Pero hoy en día también tiene pocas posibilidades”.

Historia: “En 1955, el Real Madrid de Santiago Bernabéu crea la Copa de Campeones con el diario L'Équipe. En ese momento, la UEFA estaba en contra de este proyecto, la FIFA también. ¿Cómo podemos pensar hoy que queremos ir contra la Copa de Europa? El Real Madrid tiene una responsabilidad histórica: cambiar, en el momento oportuno, la realidad de un fútbol que, poco a poco, va muriendo. Tenemos que hacer algo. Es mi responsabilidad como presidente del Real Madrid. Estoy feliz de liderar este proyecto para todo el fútbol”.

Preocupación por que los clubes abandonen la Supercopa: "No. La situación es tan grave que todos están de acuerdo en llevar a cabo este proyecto y buscar una solución. Nadie fue presionado".

Si está en el aire el Madrid-Chelsea de Champions: "Por supuesto que jugaremos. Las amenazas y los insultos no son la forma correcta. No habrá sanciones porque estamos protegidos por la ley. Y por sentido común".

Si los clubes deberían revisar su tren de vida: "Estamos en una época de cambios y el Real Madrid siempre ha estado a la vanguardia del desarrollo, tanto en la década de 1950 como en la de 1990 y hoy".

Preocupación por que fracase el proyecto: "Trabajaremos para que sea posible. Creemos que esto es lo mejor y que es nuestra responsabilidad. Estamos dispuestos a hablar con todos para salvar el fútbol".