Florentino Pérez: "No podemos acostumbrarnos a ganar la Champions todos los años"

El presidente compareció ante los socios compromisarios en la Asamblea para aprobar el presupuesto y analizó la actualidad del club en su discurso.

El presidente del , Florentino Pérez, se vio las caras este domingo ante los socios compromisarios en la Asamblea del club en la que se han llevado a debate los presupuestos y la incoporación del CD Tacón como primer equipo femenino merengue pero además, el dirigente ha valorado la marcha de la entidad.

Pérez valoró el último curso a nivel deportivo en el que sólo pudieron ganar el : "No nos podemos acostumbrar a ganar todos los años la Champions. El año pasado nos dimos cuenta de lo difícil que es ganar. La pasada temporada no es la que deseábamos en lo que al fútbol se refiere. Este equipo venía de ganarlo todo, hasta lo que parecía imposible. Pero nos ha faltado la intensidad necesaria, fue un curso difícil, todos hemos hecho autocrítica porque tenemos que darle la vuelta a la situación. Desde esa autoexigencia hay que hacer la transformación necesaria. El reto es seguir ganando en un escenario cada vez más complejo. Hay que poner en valor lo que el equipo ha ganado este año, tener una perspectiva adecuada. También recuperar el hambre de triunfos tras un ciclo de 17 títulos en las últimas nueve temporadas. Es una de las grandes gestas de la historia del fútbol. Hemos sido campeones de Europa durante 1.099 días y llevamos 1.001 días como campeones del mundo. Este verano hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar una plantilla ganadora, en la que está el actual Balón de Oro y FIFA The Best, Luka Modric", comentó durante su intervención.

El dirigente se mostró satisfecho por los fichajes realizados, especialmente por el de Hazard y lanzó un guiño a Keylor Navas tras su salid que levantó la ovación de los casi 900 socios presentes: "Son jugadores que lo han ganado todo, que merecen el respeto y cariño de la afición. Hemos incorporado a seis nuevos jugadores, entre ellos Hazard, uno de los mejores del mundo, Jovic, Mendy, Militao, se ha reincorporado James Rodríguez y ha llegado Rodrygo. Y por último Areola, para sustituir a nuestro querido Keylor".

En el apartado económico, el presidente merengue aseguró que "la fortaleza económica es fundamental para competir. Por eso es importante la remodelación del Bernabéu.El Madrid ha podido cerrar el acuerdo para el préstamo sin aportar garantías gracias a la solvencia económica del club. La alianza con Adidas se ha renovado hasta 2028 con unas condiciones que no tienen precedentes en la historia del fútbol. Las tiendas del Bernabéu ha tenido unas 7 millones de visitas y el Tour del Bernabéu, 1,3 millones. Somos 93.176 socios. Quiero destacar el papel de la Grada Fans del Bernabéu, son un ejemplo de comportamiento. En todos lados del mundo nos felicitan por el comportamiento de nuestros aficionados. Nuestros jugadores deben sentir el apoyo y el cariño de nuestros aficionados, sobre todo cuando más lo necesiten".

También aprovechó para sacar pecho de la repercusión global del Real Madrid: "Pongamos en valor lo que se consigue, éste es un club unido , la unidad de madridismo ha sido esencial para conseguir los triunfos. En lo deportivo hemos iniciado una transformación que nos debe llevar a nuevos títulos. Somos el club más valioso del mundo, según Forbes, y el que más ingresos tiene, según Deloitte, y el más seguido del mundo, según Google. Éste escudo es la mayor ilusión de mucha gente, es el club de las 23 Copas de Europa".