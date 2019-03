Fixture y promedios: ¿Qué le queda a los equipos que pelean por no descender?

La lucha por la permanencia está en llamas y seis equipos luchan por no quedar en los últimos cuatro puestos de la tabla fatídica.

La Superliga Argentina entró en la recta final y quedan apenas tres fechas para conocer el campeón, los clasificados a las copas internacionales y lo que ningún equipo quiere: perder la categoría y bajar a la Primera B Nacional.

Al igual que en los años anteriores, los cuatro peores equipos en la tabla que promedia las últimas tres temporadas descenderán. Y la lucha en la edición 2018-19 parece cerrada a siete equipos, de los cuales San Martín de Tucumán es el más complicado pero cada victoria vale oro, ya que divide por una sola campaña por ser uno de los ascendidos. La gran particularidad hasta ahora es que hay tres equipos con los mismos puntos y solo uno podría salvarse, por lo cual debería jugarse un triangular.

¿Cómo es el fixture de cada uno de los implicados?

ARGENTINOS JUNIORS - 59 PUNTOS / 48 PARTIDOS: 1,229

FECHA 23: vs. San Martín de San Juan (V)

FECHA 24: vs. Rosario Central (L)

FECHA 25: vs. Patronato (V)

GIMNASIA - 92 PUNTOS / 79 PARTIDOS: 1,164

FECHA 23: vs. Newell's (L)

FECHA 24: vs. San Lorenzo (V)

FECHA 25: vs. Colón (L)

ZONA DE DESCENSO

PATRONATO - 87 PUNTOS / 79 PARTIDOS - 1,101

FECHA 23: vs. Defensa y Justicia (L)

FECHA 24: vs. Godoy Cruz (V)

FECHA 25: vs. Argentinos Jrs. (L)

SAN MARTÍN DE SAN JUAN - 87 PUNTOS / 79 PARTIDOS: 1,101

FECHA 23: vs. Argentinos Jrs. (L)

FECHA 24: vs. Colón (V)

FECHA 25: vs. Talleres (L)

BELGRANO - 87 PUNTOS / 79 PARTIDOS - 1,101





FECHA 23: vs. Racing (V)

FECHA 24: vs. Lanús (V)

FECHA 25: vs. Godoy Cruz (L)

TIGRE - 84 PUNTOS / 79 PARTIDOS - 1,063

SAN MARTÍN (T) - 21 PUNTOS / 22 PARTIDOS - 0,954

FECHA 23: vs. Talleres (V)FECHA 24: vs. Racing (L)FECHA 25: vs. River (V)





FECHA 23: vs. Boca (L)

FECHA 24: vs. Estudiantes (V)

FECHA 25: vs. San Lorenzo (L)