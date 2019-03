Fito Zelaya tampoco debutará el domingo con Los Ángeles FC

El delantero salvadoreño adelantó que no será convocado en el partido de la semana 3 de la MLS.

Fito reveló al periódico EL GRÁFICO que no jugará contra el New York City Football Club, siguiente rival de Los Ángeles FC el domingo 17 de marzo en el Yankee Stadium.

“No, creo que no viajaré porque los jugadores que no estamos al 100 por ciento físicamente, los lesionados o los que no son convocados no viajan, ya que nos quedamos a seguir el plan de trabajo que el preparador físico necesita para iniciar bien la otra semana”, expresó el exjugador de Alianza.