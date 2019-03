Fito Zelaya habla de sus primeras semanas con Los Ángeles FC

El delantero dio una entrevista a un periódico salvadoreño.

La fecha del debut de Rodolfo Zelaya con Los Ángeles aún es una incógnita. El técnico Bob Bradley ha manifestado que faltan más semanas de trabajo con su equipo. El jugador habló con EL GRÁFICO de sus sensaciones en el fútbol estadounidense.

Sí, realmente sí (mejorar el aspecto fíusico), la verdad es que soy el que hablo con él (Bradley) diariamente. Él me ha manifestado que está muy contento con mi trabajo, me expresa que soy un buen futbolista y entonces obviamente tenía casi dos meses de haber estado parado luego de la final ante Santa Tecla y posteriormente se vino el tema de mi operación en mi rodilla, que difícilmente me habría permitido venir al equipo y jugar de primera mano. Debo prepararme (físicamente), estoy consciente de ello y me estoy preparando de la mejor manera, me han manifestado que ellos están contentos conmigo por la disposición que tengo, estoy tranquilo, ya llegará el momento en que estaré al tope físicamente y estar a disposición del cuerpo técnico para debutar”.

“Debutaré con el LAFC cuando esté listo, sé que hay mucha gente que está pendiente y que preguntan cuándo voy a debutar, así como hay gente que comenta con otra intención, pero para esa gente que está pendiente y que quieren verme debutar les digo que tengan paciencia, sé que llegará ese momento y sé que lo haré bien porque estaré bien preparado físicamente y futbolísticamente para poder aportarle a mi club”, dijo Zelaya.

Los Ángeles ha conseguido dos victorias en el arranque de la temporada. 2-1 al y 4-1 al .