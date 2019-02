Fito Zelaya cree en la hazaña de Alianza en Liga de Campeones CONCACAF

El nuevo delantero de Los Ángeles FC habló con un periódico local del partido entre Alianza y Monterrey del pasado miércoles en San Salvador.

A Rodolfo Zelaya le tocó seguir el partido del Alianza contra Rayados por televisión. EL GRÁFICO conversó con el jugador para analizar los primeros 90 minutos del equipo salvadoreño contra el actual líder de la liga mexicana.

“La verdad es que no me sorprende nada. Sin duda, somos la mejor afición del país y fue un juego muy inteligente el que hizo Alianza. Lástima que no se pudo ganar, pero jugó bien el equipo y con una gran actitud”.

Sobre las posibilidades que tienen los albos de eliminar a Monterrey, Zelaya opinó que: “Va a ser un partido difícil, pero con actitud, garra y buen fútbol, así como se hizo el miércoles, se puede sacar un buen resultado. Esto es fútbol y Alianza tiene un gran equipo y un buen cuerpo técnico. La clave será que tenga la misma mentalidad de ganar. Dios quiera y pasemos esta fase”.

El salvadoreño sigue trabajando en la pretemporada bajo las órdenes de Bob Bradley.