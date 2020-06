Firpo necesita pagar cuantiosa suma para volver a la Primera División

Los pamperos necesitan saldar deudas con miembros antiguos de su plantel.

Según información del Grupo Dutriz, Luis Ángel Firpo necesita pagar más de $60 mil dólares, para regresar a la Primera División, en caso de no hacerlo, el equipo no podrá ser inscrito y todos los esfuerzos serán en vano.



Esta cantidad debe de ser pagada al técnico Carlos De Toro, el argentino que reside en . Además, interpusieron demandas Juan Vélez y Alonso Umaña, hicieron el trámite a través de FIFA, y personeros del club han intentado negociar bajo un menor precio, pero estos no han accedido.



A los jugadores nacionales que les debe Firpo son José Barahona, Giovanni Zavaleta y Rafael Burgos, con quienes no se pudo llegar a un acuerdo al momento de descender y, a la fecha, no han sido contactados por los nuevos directivos.