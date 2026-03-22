Fiorentina-Inter, Marelli: «Pongracic toca con el brazo, pero está en una posición natural. No hay motivos para sancionar»

Un episodio que seguirá dando que hablar.

El Fiorentina-Inter terminó 1-1, pero el toque de brazo de Pongracic desató, durante el partido, fuertes protestas por parte de todos los jugadores nerazzurri en el campo, que reclamaban que se les concediera un penalti a su favor. La jugada fue la siguiente: llega un centro desde la derecha de Dumfries al que no llegan ni Pio Esposito ni Ranieri; a continuación, el balón pasa, se escapa y es tocado por el brazo de Pongracic.

El árbitro Colombo decide dejar que la jugada continúe y, finalmente, el VAR no interviene para revisar la jugada ni para llamar al árbitro a una revisión sobre el terreno de juego.

Y así, tras el partido, Luca Marelli, exárbitro y experto arbitral, intervino en directo en el programa Fuoriclasse de DAZN, comentando así la posible mano de Pongracic durante la primera parte del Fiorentina-Inter: «En el minuto siete hay un centro y Pongracic toca el balón con la mano derecha: el brazo permanece siempre quieto y es una posición natural. Además, Ranieri y Esposito, que estaban delante de él, no alcanzan el balón y lo hacen inesperado; y luego el contacto se produce con el brazo, que nunca se mueve. Han considerado que esta intervención con el brazo no es sancionable y, para mí, es la decisión correcta porque no hay elementos que la justifiquen».

Este fue el comentario final de Marelli para no dejar lugar a más interpretaciones.







