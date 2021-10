Final en Barcelona: seguir vivos o el infierno

El Barça debe ganar al Dinamo de Kiev en el Camp Nou para tener opciones de clasificarse para los octavos de final de la Champions League

Las cuentas del Barça no salen de ninguna manera si este miércoles los azulgrana no ganan al Dinamo de Kiev. El equipo de Ronald Koeman está obligado a sumar los tres puntos para no tener a kilómetros luz la clasificación para los octavos de final de la Champions League. Todo lo que no sea ganar alejaría al Barcelona de su objetivo, también previsto en los presupuestos de la temporada 2021-22, y sería un desastre para las aspiraciones deportivas y económicas del club que dirige desde el mes de marzo Joan Laporta.

La entidad se juega 20 millones de euros, además de los 2,8 millones que la UEFA ingresa a los equipos que ganan un partido en la fase de grupos de la Liga de Campeones, algo que el Barcelona todavía no ha conseguido en esta edición. Hasta hoy, el Barça lo ha perdido todo. Tiene cero puntos y es último de grupo, por el punto que sumó el rival que visita este miércoles el Camp Nou y al que debe ganar para tener opciones de seguir vivo en esta fase de liguilla.

Una derrota o un empate dejaría muy lejos a los azulgrana de los octavos de final, una fase en la que el club cuenta estar. Los de Koeman necesitan ganar los próximos tres partidos, sin alternativa. Los dos ante el Dinamo de Kiev y, sobre todo, el duelo directo ante el Benfica en el Camp Nou, el encuentro que marcará el devenir del equipo siempre que antes sume los seis puntos en los dos partidos ante los ucranianos.

La vida del Barça en la Champions es finita. Y pasa por una victoria en un estadio que volverá a lucir media entrada. No parece que el socio y aficionado culé esté motivado con el rendimiento del equipo, al que pide más día tras día. La presión ambiental este miércoles, aunque no haya demasiado público, será asfixiante, porque no sería admisible un patinazo. Koeman se la juega, pero también el club. Perder o empatar ante el Dinamo dejaría al Barcelona, deportiva y económicante, peor de lo que ya está.