Fin del invicto: Deporte Tolima no perdonó al Atlético Nacional en Ibagüé

El Verdolaga sigue como líder parcial del torneo, pero volvió a caer ante su “coco” dejando mala imagen.

No hay fórmula que valga. No hay receta. No hay formación, figura táctica, planteamiento o variantes que logren terminar con el ‘conjuro’ que el Pijao tiene sobre el verde paisa desde el 2018. Claro está que Tolima pegó oportunamente y se quedó merecidamente con la victoria.

Atlético Nacional fue incapaz de mantener su invicto, hacer valer el peso de su nómina y aprovechar el flojo presente el Vinotinto y oro para al menos rescatar un punto del Murillo Toro y por el contrario terminó perdiendo 1-2 al arriesgar buscando el resultado, dejando facilidades en defensa, más allá de tener el control del partido desde la posesión.

Esta vez Alexandre Guimarães intentó hacerse fuerte en el medio campo, sorprendiendo con Cabal como lateral izquierdo y Banguero más adelantado para intentar encontrar más equilibrio y cerrarle la banda derecha al local. Esfuerzo que no encontró resultados, pues al poco volumen de ataque -que ha sido reiterativo en los últimos partidos- se sumó que Tolima la mandó al fondo en la única clara.

El brasileño, nacionalizado costarricense, tampoco tuvo acierto a la hora de las modificaciones para darle otro aire al ataque. Priorizó recomponer la defensa con Córdoba, antes de darle paso a Castro y Ángel, solución que sucumbió ante la velocidad, gambeta e ingenio de Campaz. Nacional llegó a Ibagué con una nómina solvente, pero se vio corto a la hora del partido y terminó extrañando a sus cinco bajas notables: Mosquera, Candelo, Rovira, Gómez y Álvez, ejes del equipo base que tan buena imagen dejó en las fechas previas.

Un partido más en negativo para el historial del Verde ante los tolimenses, que sin importar el momento de ambos, de alguna u otra manera han encontrado la manera de imponerse. Y un partido más en negativo para los Verdes, pues esta vez el resultado no estuvo de su lado para no profundizar en las fallas.