'Fin de ciclo vergonzoso' y 'Humillación histórica': Así ve la prensa el 'KO' del Barcelona ante el Bayern Múnich

La espectacular paliza de los alemanes a los españoles en la Champions League, bajo la lupa de los medios.

El FC se ha despedido cruelmente de la Liga de Campeones 2019/20. Lo hizo cayendo 2-8 contra el en el Estadio da Luz de Lisboa, por los cuartos de final del torneo continental. Evidentemente, la impactante derrota de los catalanes ha sido la gran noticia del jueves en materia deportiva, tanto en Europa como en el resto del planeta. En ese sentido, merece la pena repasar cómo ha reflejado la prensa nacional e internacional la gran humillación sufrida por los azulgrana en la capital de .

Mundo Deportivo: "Fin de ciclo vergonzoso"

🗞 Aquí os dejamos nuestra portada de hoy https://t.co/fFh7xg3JP1 pic.twitter.com/tHLVzT8rlF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 14, 2020

Sport y AS: "Humillación histórica"

A diferencia de otros diarios, la imagen destacada de Mundo Deportivo no es la de Leo Messi lamentándose, sino la de un frustrado Gerard Piqué. "Fin de ciclo vergonzoso", titula el periódico. En su portada destacan el "baño" del Bayern y las declaraciones en las que Piqué admite que el Barcelona ha "tocado fondo". "Setién, sentenciado, no seguirá", agregan.

En la portada del diario Sport aparece Leo Messi lamentándose después de uno de los ocho goles marcados por el Bayern. 'Humillación histórica', reza el titular. Y agregan: "Un Barça ridículo sufrió su mayor derrota en Europa y cerró una temporada lamentable sin ningún título por primera vez en 12 años tras perder frente al Bayern (2-8). Asimismo, Piqué: “Es una vergüenza, hemos tocado fondo. El club necesita cambios de todo tipo y me ofrezco para irme si hace falta sangre nueva”. Por otra parte, destacan las palabras del presidente, Josep Maria Bartomeu: “Lo lamento muchísimo. Ha sido un desastre. Hay que tomar decisiones y algunas ya las teníamos pensadas. Pronto las anunciaremos”. También, las declaraciones de Setién: “No depende de mí continuar. Si Piqué lo dice, que lleva aquí toda la vida, quizás sí que hay que tomar algunas decisiones”

El diario AS, por su parte, utiliza el mismo titular que el diario Sport y enfoca su portada en la "humillación histórica" que los catalanes han sufrido a manos del Bayern. Evidentemente, y aunque AS no se ocupe principalmente de la actualidad del Barça tanto como Mundo Deportivo o Sport, la derrota por 2-8 es la protagonista del día; además, recalcan las palabras de Piqué, que pidió cambios estructurales y señaló indirectamente a la directiva.

Marca: "Vergüenza"

Una imagen de Leo Messi mirando el césped del estadio Da Luz ilustra la portada del diario Marca. Junto al argentino, un también decepcionado Luis Suárez. Ambos sufren el desastre de su equipo. "Vergüenza", titula un diario Marca que en su portada habla de "humillación histórica" y que destaca que Quique Setién tiene "pie y medio fuera" del club. "El fútbol español, sin semifinalistas 13 años después", agregan. También hay un apartado con las declaraciones de Gerard Piqué, que se ofrece a dejar el club para cambiar la dinámica.

Bild: "Victoria del siglo"

El triunfo del Bayern no sólo ocupó las portadas de los diarios de , sino también los del resto del mundo. Para el alemán Bild, el 2-8 del Bayern sobre el Barcelona se trató de "la victoria del siglo", tal y como han titulado en su portada. Y eso que hace seis años le ganó 1-7 a en el Maracaná...