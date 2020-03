Filtran la nueva camiseta de la Selección chilena con un gesto al pueblo Mapuche

¡NUEVAS FOTOS! Encontramos imágenes más detalladas de las próximas camisetas de Chile #chile #nike #laroja #copaamerica2020 #futbol #camiseta #todosobrecamisetas #tsc #football #soccer #futebol #kits #kit #jersey #jerseys #casaca #camisetas

A post shared by Todo Sobre Camisetas (@todosobrecamisetas) on Mar 12, 2020 at 5:16pm PDT