Filipe: “Si Messi no merecía el Balón de Oro, yo no entiendo nada de fútbol”

No es la primera vez que lo dice en público, pero nunca con tanta contundencia como ahora. Filipe Luis Karminski, futbolista de la selección brasileña y el Atlético de Madrid, ha tenido palabras de elogio para Lionel Messi, el crack del FC Barcelona. El jugador colchonero ha valorado la figura universal del argentino con una sinceridad brutal durante en una entrevista en ‘Globosporte’.

“Yo entro en el campo para no dejar que ningún rival haga nada. Sea Messi o cualquier otro”, dijo Filpe, para añadir "pero después de tantos años, ves a un tipo que se reinventa, jugaba en punta, ahora juega en el medio. Y de repente, oigo que no merecía ganar el Balón de Oro porque hizo una mala temporada en 2018. Ganó la Liga, la Copa del Rey, fue el jugador que más hizo goles en toda Europa y dio un montón de asistencias. O quien dice eso no está viendo lo que veo yo o no sé nada de fútbol”, sentenció el brasileño.

“Messi es el mejor del Barcelona, hace goles, cuando no hace asistencias o empieza las jugadas de los goles. Esto en todos los partidos en los últimos diez años. Mi rivalidad con él es infinita dentro de campo, pero fuera mi admiración también es infinita. Él es argentino, juega en un rival, no gano nada hablando bien de él. Pero soy sincero”, explió Filipe Luis. Palabras de máxima admiración hacia el crack del Barça y que sin duda, tendrán bastante recorrido.

Su futuro, en el aire

Filipe también ha hablado de su situación en el Atlético de Madrid, comentando "mi contrato termina en junio. El Atlético tiene una regla, entre comillas, de sólo renovar año a año con quien tiene más de 30 años. Aunque han contratado Kalinic, de 31, por cuatro años, y firmado contratos más largos conmigo y Godín, cuando teníamos 30. Depende del momento. Al final del mercado, me prometieron, frente al grupo, que harían un esfuerzo y una oferta de renovación" explicó el brasileño.

Su deseo queda claro: "Espero que el Atlético ofrezca un contrato de dos o tres años para que pueda terminar mi carrera aquí. Depende del club" sentenció.