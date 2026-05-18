«Fichar a Joey Kooij para el Heerenveen-Ajax fue una tontería»

Mike Verweij critica la designación de Joey Kooij como árbitro del partido del domingo entre sc Heerenveen y Ajax. Valentijn Driessen, sin embargo, discrepa de su colega de De Telegraaf.

«El jefe de árbitros nunca debería haber designado a Joey Kooij para este partido. Pero dejemos eso para la próxima temporada», afirma Verweij en el podcast Kick-Off. «El Ajax no tenía motivos para quejarse. Si juegas tan mal, no te escudes en si hubo o no penalti, o en que el campo no estaba en buenas condiciones».

«Pero nombrarlo fue un error», suspira Verweij, quien critica al árbitro de 34 años: «Nunca lo hace bien. Si hubiera pitado penalti, dirían que Frank de Boer se lo regaló al Ajax. No lo pita y ahora todos van contra Kooij».

«Mike vive en un mundo paralelo; yo no he oído a nadie quejarse», responde Driessen. Verweij replica que su colega no usa redes sociales, pero a Driessen eso le da igual. «Yo veo el mundo real y juzgo por mí mismo, sin necesidad de redes. Para mí, Joey Kooij está por encima de las partes, sea o no yerno de Frank de Boer; no ocupa ningún cargo en el Ajax».

Verweij añade: «No dudo de su integridad, pero él mismo debería decirle a la KNVB que nunca lo hará bien». Driessen responde: «¿Para quién no lo hará bien? ¿Para García? Él forma parte del desastre del Ajax».

Indignación en el entrenador del Ajax.

García se mostró muy molesto tras el partido por la decisión de Kooij de no pitar penalti a favor del Ajax y dejar que el partido continuara a pesar de la intensa lluvia. «Es una falta de respeto que el árbitro no detuviera el partido. Jugamos para los aficionados y ellos ya no veían fútbol de verdad debido a las circunstancias. Intenté planteárselo al cuarto árbitro, pero no obtuve una respuesta clara», se quejó el entrenador del Ajax en ESPN.

Verweij, de De Telegraaf, consultó a la KNVB sobre el temporal en Heerenveen. «Decidir una pausa o suspensión corresponde al árbitro. Pudo detenerlo, pero prefirió seguir hasta el final», respondió el organismo.