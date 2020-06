FICHAJES REAL MADRID 2020: últimos rumores de Camavinga, Upamecano, Pogba, Fabián y refuerzos para el Santiago Bernabéu

Todo lo que tienes que saber acerca del mercado merengue.

Se acerca la apertura de la ventana de mercado de verano, con España abriendo su mercado de fichajes el próximo 1 de julio (durará hasta el 22 de septiembre). En ese sentido, merece la pena repasar cuáles son los rumores y las noticias relacionadas al , que espera cerrar la temporada ganando y la , pero que empieza a pensar en cómo reforzar su plantilla actual de cara a la próxima campaña.

Upamecano baja el rendimiento: ¿se aleja del Madrid?

El central del Leipzig ha sido colocado en la órbita de equipos como el y también en la del Real Madrid. Sin embargo, después del parón el defensa no ha regresado en su mejor estado de forma, algo que no pudo ocultar su propio entrenador, Julian Nagelsmann "Upa no está en su mejor momento. Ya ha jugado muy buenos partidos esta campaña. Ha estado comprometido en el último partido, pero no ha tenido una actuación afortunada, independientemente de la segunda tarjeta".

Wesley Sneijder: "A Lautaro le recomiendo ir al Real Madrid"

Wesley Sneijder habló en Sportsmail y recomendó a Lautaro Martínez, objetivo del , fichar por el Real Madrid: "Le recomiendo el Real Madrid. Un jugador que es físicamente fuerte y mentalmente fuerte. Solo puedo decirle que intente jugar para el Real Madrid, pero solo después de muchos años en el Inter".

, entre Camavinga y el Madrid

El mercado de fichajes ya ha abierto en . Y precisamente por eso, RMC informa de que el PSG podría meterse también en la puja por Eduardo Camavinga, el joven talento del , pretendido por el Real Madrid. El mercado de fichajes de la Ligue-1 tiene una gran particularidad en esta ventana: olo se podrán realizar transacciones entre los clubes franceses. Una medida que podría favorecer al PSG, aunque el Rennes no quiere vender...

El le cierra la puerta a Fabian

El Nápoles cierra la puerta a Real Madrid y Barcelona En declarciones a 'Sky Sports', Cristiano Giuntoli, director deportivo del club italiano, ha sido muy claro respecto al futuro de Fabian Ruiz. Según Giuntoli, el Nápoles no tiene ningún interés en desprenderse del mediocampista: "A Fabián le quedan tres años de contrato y estaremos pronto hablando de renovación con él". Es la respuesta oficial del club partenopeo al interés de blancos y azulgranas por Fabián.

El Madrid tiene un problema: Mbappé, el más caro del mercado

Mbappé, delantero del PSG, es el juagdor más caro del mundo, según un informe elaborado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES). El francés está valorado en 259,2 millones de euros. Leo Messi es 23º, con 100,1 millones y Cristiano Ronaldo cae notablemente en la tabla de este semestre y está en el puesto 70º, con 62,8 millones de euros.

El baja el precio a Van de Beek

Donny Van de Beek es uno de los nombres de este mercado de fichajes. El holandés del AFC Ajax es uno de los jugadores más pretendidos en esta ventana. Su fichaje está tasado en unos 50 millones de euros por el club holandés. Y en las últimas horas, Edwin Van der Sar, CEO del club, ha recnocido abiertamente en "Mirror" que Van de Beek es un objetivo "que claramente interesa a Real Madrid y ".

Aperribay: "Estamos muy esperanzados de que Odegaard siga con nosotros"

Martin Odegaard se ha convertido en una de las grandes revelaciones de lo que llevamos de temporada en La Liga Santander. El jugador noruego de la , cedido por el Real Madrid, ha explotado y se ha consagrado en la élite gracias a su gran rendimiento en el conjunto donostiarra. El presidente de la Real, Jokin Aperribay, concedió una entrevista a 'El Diario Vasco' y habló sobre la situación del noruego.

Ander Herrera: "Si Pogba es capaz de tener regularidad, es normal que el Madrid le quiera fichar"

Paul Pogba no termina de arrancar en Manchester. Desde que volviera al Manchester United, procedente de la , el centrocampista francés no ha terminado de encontrar cierta regularidad en su juego. A pesar de esto, el Real Madrid le sigue teniendo en su punto de mira, principalmente por el deseo de Zidane de contar con él. Ahora, un ex compañero de Pogba se ha pronunciado sobre su momento. Ander Herrera ha concedido una entrevista al diario AS, en la que ha repasado muchos asuntos, pero ha aprovechado para elogiar a su ex compañero y dijo que le falta "regularidad" en su juego.

El centrocampista alemán ha concedido una entrevista a GQ , en la que ha repasado diferentes aspectos de su trayectoria en la capital de , y ha expresado su deseo de retirarse con la camiseta del 13 veces campeón de Europa.

El futuro de Gareth Bale sigue dando que hablar. El galés no ha jugado en las dos últimas temporadas a su mejor nivel por culpa de las lesiones y muchas veces ha sido relacionado con una vuelta a la Premier League pero su agente tiene claro que no será fácil sacarlo del Real Madrid.

El Real Madrid lleva mucho tiempo tras una de las perlas de la , el joven Eduardo Camavinga del Stade Rennais. El pivote de 17 años ha sido una de las sensaciones de la competición francesa pero el Rennes se muestra reacio a su salida y hace pensar en alternativas blancas en el próximo mercado.

En una entrevista que ha concedido al Daily Mirror, el joven atacante francés ha recordardo lo importante que ha sido Zidane en su carrera, y ha tenido palabras elogiosas para con la actual estrella de la Juventus, ex del Real Madrid. "Mi primer ídolo fue Zidane por todo lo que logró con la Selección. Luego fue Cristiano. Ha ganado mucho y sigue siendo un ganador después de tanto éxito. Ambos han dejado su huella en la historia del fútbol y yo quiero dejar mi propio capítulo en los libros", comentó el jugador del PSG.

Bert Konterman, quien fuera central del o el Rangers, desveló que el conjunto blanco le quio fichar y les rechazó por miedo al idioma.

El Madrid ya sabe el precio de Haaland

La gran revelación de esta temporada es Erling Braut Haaland. El noruego juega desde el pasado mes de enero en el , que lo fichó por sólo 20 millones de euros pero su espectacular irrupción en la ha hecho que los grandes clubes se arrepientan de no ir a por él y el Real Madrid ya lo ha incluido en su lista de prioridades.

El Barcelona llegó a espiar a Jovic pero descartó su incorporación al no encajar en las características que debe tener el sustituto de Luis Suárez.