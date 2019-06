De Jong responde a Rakitic y a Van Gaal

El jugador holandés, fichaje del Barcelona desde el Ajax, también se refiere al futuro de Koeman y confiesa que aún no habló con Valverde.

Frenkie de Jong tiene respuesta para todo. Para una acción complicada dentro del campo, y para contestar a quienes se refieren a su futuro en el . Si lo borda sobre el césped, no es menos inteligente ante un micrófono. Así quedó demostrado en unas declaraciones que el jugador holandés hizo este domingo durante una entrevista concedida a 'Veronica Inside'. En ese sentido, el joven futbolista, que brilló en el durante todo el curso 2018/19 y que se unirá al Barcelona a partir del próximo, ha respondido a Ivan Rakitic y a Louis Van Gaal, además de opinar sobre Ernesto Valverde y Ronald Koeman, su actual seleccionador.

Por un lado, contestó a unas afirmaciones de Rakitic, actual mediocampista croata del Barça que había afirmado en una entrevista que De Jong no iba a ocupar su lugar en el equipo. Con elegancia y sin entrar en polémicas, el elegido mejor jugador de la Liga de señaló: "Me dijeron que firmaba para ocupar una de las tres posiciones en el centro del campo. Vamos a ver lo que pasa. No seré yo quién diga en que puesto quiero jugar".

También se refirió De Jong a su compatriota y ex entrenador del Barcelona Louis Van Gaal, quien más temprano había dudado del éxito que pudiera tener la estrella holandesa en el Camp Nou. "Creo que va a tener que luchar en el Barça. No solo porque tendrá un papel diferente al que tenía en el Ajax, sino también por la competencia que se va a encontrar", decía Van Gaal. Y De Jong contestó, también sin polémica: "Creo que ya lo dijo anteriormente. Todo el mundo puede opinar al respecto, no encuentro que sea una declaración polémica por su parte".

Por otro lado, De Jong se refirió a los dos entrenadores que tendrá a partir de ahora. Primero, de Ernesto Valverde, en el Barcelona. "Aún no he tenido ningún contacto con él. Tú me hablas de que está bajo presión, pero también debido a los medios de comunicación. No obstante, no sé cómo están las cosas en el club. ¿Si contacté con él durante mi traspaso? No, insisto no he tenido ningún contacto con él", comentó.

Y más tarde, le preguntaron por la posibilidad de que Koeman, el actual seleccionador de Holanda, deje la selección para fichar por el Barcelona. "Yo diría que lo veo en la selección holandesa. Además, decir otra cosa sería ser irrespetuoso con Valverde. Tampoco creo que estén sucediendo tantas cosas como la gente comenta. No sería bueno que yo también especulara sobre en este sentido".